Какой огонь опасно тушить водой

Разные материалы горят по-разному. Поэтому вода не является универсальным средством пожаротушения. В материале «Рамблера» о том, какие виды возгораний требуют другого подхода.

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Как вода тушит огонь?

Чтобы понять ограничения воды, сначала нужно разобраться, как она помогает бороться с пламенем. Для горения необходимы три условия: горючее вещество, кислород и достаточно высокая температура. Этот принцип часто называют треугольником огня. Если убрать хотя бы одну из его сторон, горение прекращается.

Вода действует прежде всего как охладитель. Она забирает тепло у горящего материала, а при превращении в пар поглощает еще больше энергии. Если температура вещества падает ниже уровня, при котором горение может поддерживаться, пламя начинает гаснуть. Дополнительно водяной пар частично вытесняет воздух вокруг очага, поэтому кислорода рядом с пламенем становится меньше.

Именно поэтому вода хорошо помогает при пожарах, связанных с деревом, бумагой, тканями. Такие возгорания относятся к классу A: пока сам материал горит, вода глубоко охлаждает его поверхность и внутренние слои.

Почему нельзя тушить водой горящее масло?

Масло и вода не смешиваются, а температура горящего масла обычно намного выше температуры кипения воды. Когда вода попадает в раскаленную емкость, она опускается под слой масла и почти мгновенно превращается в пар. Объем при этом резко увеличивается, и пар выбрасывает вверх капли горящего масла. Так небольшое пламя может превратиться в огненный всплеск. Университет Иллинойса в справочном материале по физике указывает, что при переходе воды в пар объем может увеличиваться примерно в 1700 раз.

Как с помощью льда получить огонь

Поэтому пожарные службы советуют не использовать воду при возгорании масла. В случае небольшого кухонного пожара нужно выключить нагрев и перекрыть доступ кислорода — например, накрыть сковороду крышкой или противнем, если это можно сделать безопасно.

На профессиональных кухнях, например в ресторанах, используют специальные средства тушения класса K. Они предназначены для возгораний растительных и животных масел и жиров: такой состав не просто сбивает пламя, а помогает образовать защитный слой на поверхности масла и снижает риск повторного воспламенения.

Почему вода опасна при электрических пожарах?

Чистая дистиллированная вода плохо проводит ток, но обычная водопроводная вода содержит растворенные соли и минералы. При контакте с поврежденным или включенным оборудованием она может стать проводником и спровоцировать удар током. Кроме того, вода способна вызвать короткое замыкание и повредить соседние элементы системы.

Именно поэтому при возгорании электроприбора сначала важно обесточить оборудование, если это можно сделать без риска. Для пожаров с участием оборудования под напряжением используют средства, которые не проводят электричество.

Какие металлы нельзя тушить водой?

При некоторых пожарах вода может не просто не помочь, а усилить опасность. Это относится к возгораниям некоторых металлов — например, магния, натрия, калия, лития, титана и других веществ в виде порошка, стружки или мелких фрагментов.

При высокой температуре часть таких металлов при контакте с водой может выделяться водород — горючий газ. Если рядом уже есть источник тепла и пламя, это создает риск вспышки или усиления горения. Особенно известны бурные реакции щелочных металлов, например натрия и калия, с водой.

Такие возгорания относят к классу D. Для них используют специальные сухие порошковые составы. Они изолируют металл от воздуха и не вступают с ним в опасную реакцию.

С какими горючими жидкостями не стоит мешать воду?

Проблемы возникают и с некоторыми горючими жидкостями. Бензин, керосин, дизельное топливо и многие растворители легче воды и не смешиваются с ней. Если лить воду на такую жидкость, вода часто уходит вниз, а горючий слой продолжает оставаться сверху и контактировать с воздухом.

В результате вода не перекрывает доступ кислорода к топливу. Более того, сильная струя может растекать горючую жидкость по большей площади, увеличивая зону пожара. Именно поэтому для таких возгораний обычно применяют пену, порошковые или углекислотные средства: они помогают изолировать поверхность топлива от кислорода и снизить испарение горючих паров.

NFPA относит пожары с участием воспламеняющихся жидкостей к классу B, а для них требуются средства тушения, рассчитанные именно на такой тип топлива. Вода здесь может использоваться пожарными для охлаждения соседних конструкций, но не всегда подходит для прямого тушения самой горящей жидкости.

Ранее мы рассказывали, почему вода замерзает сверху вниз, а не наоборот.