Как с помощью льда получить огонь

При определенных условиях лед действительно может помочь разжечь огонь — он может работать как линза и концентрировать солнечный свет в одной точке. О том, как он фокусирует достаточно энергии для нагрева горючего материала до температуры тления или воспламенения, — в материале «‎Рамблера».

Механика процесса

Сам лед не становится источником тепла. Он лишь концентрирует уже существующую энергию Солнца. Это тот же принцип, что у увеличительного стекла, которым поджигают бумагу или сухую траву. Когда линза собирает падающий свет в маленькое пятно, интенсивность нагрева в этой точке резко растет. Если температура материала в фокусе достигает порога термического разложения, он начинает сначала темнеть и тлеть, а затем при удачных условиях может дать устойчивое воспламенение.

Сначала появляется нагрев, затем обугливание, потом тление, и только после этого — если рядом есть подходящая растопка и кислород — можно получить настоящий огонь. Самый ненадежный этап как раз тление: если материал слишком влажный, световое пятно слишком большое или солнце недостаточно яркое, процесс на нем и остановится.

Ключевое свойство льда здесь — прозрачность и преломление света. Когда луч проходит из одной среды в другую, например из воздуха в лед, его траектория меняется. Как сообщается в исследовании Гарвардского университета, Это происходит потому, что свет распространяется в разных веществах с разной скоростью. Именно на этом основана работа обычных стеклянных линз, луп и объективов.

Лед в этом смысле не является чем-то принципиально особенным: у него тоже есть показатель преломления, и он тоже способен менять ход лучей. Показатель преломления льда в видимом диапазоне составляет около 1,31, тогда как у воды он около 1,33, а у обычного оптического стекла — заметно выше. Это значит, что лед действительно может преломлять свет и при подходящей форме собирать его в более узкий пучок.

Именно форма здесь решающая. Если кусок льда просто матовый, неровный или со множеством трещин, он будет не собирать свет, а рассеивать его. Чтобы лед заработал как линза, он должен быть достаточно прозрачным и иметь выпуклую поверхность. В идеале речь идет о двояковыпуклой форме, примерно как у увеличительного стекла. Тогда солнечные лучи, проходя через такой ледяной «объектив», начинают сходиться ближе к фокусной точке, а плотность энергии на маленьком участке возрастает.

Почему не любой лед подойдет?

Главная проблема — структура самого льда. Природный лед часто мутный из-за пузырьков воздуха, микротрещин, неоднородностей и включений снега. Все это резко ухудшает его оптические свойства. Свет в таком куске не концентрируется, а рассеивается в разных направлениях. Поэтому для получения огня нужен максимально прозрачный лед, похожий скорее на стекло, чем на обычную замерзшую корку из морозилки.

Чем меньше дефектов внутри материала, тем больше света пройдет через него в нужном направлении. Даже небольшая мутность снижает способность льда создавать маленькое и горячее световое пятно.

В обзорах по физике льда и его оптическим свойствам подчеркивается, что лед, вода и снег по-разному взаимодействуют с излучением именно из-за различий в структуре, рассеянии и отражении света. Это говорит о том, что снежный ком, кусок белесого льда или замороженная мутная вода для такого способа почти бесполезны. Нужен либо естественный прозрачный лед, либо кусок, который удалось сформировать из более чистой воды и затем довести до гладкой формы.

Почему ледяная линза работает хуже стеклянной?

Потому что лед оптически менее удобен. Его показатель преломления близок к воде и ниже, чем у многих стекол, поэтому для той же концентрации света форма должна быть достаточно удачной. Кроме того, лед быстро подтаивает, меняет геометрию и покрывается водяной пленкой, а это ухудшает фокусировку. Поверхность становится менее стабильной, а четкая фокусная точка — менее выраженной.

Есть и еще одна проблема: лед холодный, а значит часть энергии уходит не только на нагрев растопки, но и на поддержание самого куска льда в твердом состоянии. Конечно, солнечный свет нагревает прежде всего фокус, а не весь объем льда сразу, но в реальных условиях ледяная линза остается гораздо менее эффективной и менее предсказуемой, чем стеклянная или пластиковая.

Какие условия нужны, чтобы это сработало?

Первое условие — яркое прямое солнце. В пасмурную погоду или при низком положении Солнца энергии часто просто не хватает. Второе — прозрачный и достаточно гладкий лед. Третье — правильно выбранная растопка. Это должен быть материал, который легко начинает тлеть: очень сухой трут, тонкие волокна, обугленная ткань, сухой мох, пух или мелко распушенные растительные волокна.

Четвертое условие — точная фокусировка. Световое пятно должно быть очень маленьким и устойчиво удерживаться на одной точке. Если оно слишком размытое, температура распределяется по слишком большой площади и материал не успевает нагреться до критического уровня. Наконец, важна и сама погода: холодный воздух не мешает оптике напрямую, но высокая влажность, ветер и сырой трут резко снижают шансы на успех.

Можно ли сделать линзу не изо льда, а из замерзшей воды?

Физически это одно и то же, но на практике разница есть. Если вода замерзает медленно и с пузырьками, получается мутный лед с плохими оптическими свойствами. Если же удается получить более прозрачный кусок, его действительно можно использовать как линзу. Ошлифовать кусок льда до формы линзы можно руками или теплой поверхностью. Но это требует аккуратности: поверхность должна быть относительно гладкой, а толщина и кривизна — достаточными для заметной фокусировки света.

Таким образом, главный принцип получения огня с помощью льда — управление светом. Лед в этом случае выступает в роли прозрачной среды с определенным показателем преломления. Именно поэтому результат зависит не от температуры льда, а от его чистоты, формы и способности направить лучи в одну точку.

