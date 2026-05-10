Ощущение времени: почему оно ускоряется и замедляется

Мозг воспринимает время очень неравномерно. В опасной ситуации секунды могут растягиваться, а во время привычных действий часы проходят незаметно. «Рамблер» разобрался, почему люди по-разному ощущают течение времени и какое отношение к этому имеет синестезия.

Почему время ощущается по-разному?

В физике время течет одинаково: секунда не становится длиннее или короче из-за эмоций человека. Но мозг не измеряет время напрямую как секундомер. Он оценивает изменения вокруг и внутри организма — количество событий, новизну информации, уровень концентрации и эмоциональное состояние.

Именно поэтому одинаковые промежутки могут ощущаться совершенно по-разному. Когда человек выполняет однообразные действия, мозг обрабатывает меньше новых сигналов, и период кажется коротким. А в стрессовой ситуации внимание резко усиливается, информация фиксируется тщательнее, из-за чего создается ощущение растянутого времени.

Эта идея подтверждается исследованиями восприятия времени и памяти. В исследовании, опубликованном ScienceDirect, ученые отмечают, что субъективное ощущение длительности тесно связано с механизмами внимания и кодирования воспоминаний.

Это частично объясняет, почему новые впечатления «растягивают» время. Во время путешествий, сильных эмоций или необычного опыта мозг создает больше воспоминаний и фиксирует больше деталей. В результате период кажется длиннее, чем обычная рутина.

Что показали новые исследования?

Поводом для новой дискуссии стала работа, посвященная людям с синестезией — особенностью восприятия, при которой разные чувства смешиваются между собой. Например, человек может «видеть» цвета у звуков или ассоциировать числа с определенными оттенками.

Исследователи предположили, что синестезия может влиять и на восприятие времени. Причина в том, что мозг таких людей обрабатывает сенсорную информацию иначе: связи между различными зонами коры работают активнее, а восприятие событий становится более насыщенным.

В исследовании Oxford Academic, рассматривается идея о том, что ощущение времени может быть связано не с отдельным «таймером» внутри мозга, а с общей плотностью сенсорной обработки. Иными словами, чем больше сигналов мозг объединяет и интерпретирует, тем сильнее меняется субъективное ощущение длительности.

Что такое синестезия?

Синестезия — это не психическое расстройство, а особенность восприятия. По оценкам исследований, она встречается примерно у двух–четырех процентов людей. Ассоциации возникают автоматически и стабильно сохраняются годами.

Самый известный вариант — цвето-звуковая синестезия, когда музыка или голоса автоматически вызывают ощущение определенных цветов. Но существуют и другие формы:

числа могут восприниматься как объекты в пространстве;

буквы — иметь «характер» или температуру;

дни недели — ассоциироваться с цветом или формой.

Примечательно, что у людей с синестезией эффект растягивания времени может быть выражен сильнее. Это связано с тем, что поскольку их восприятие само по себе включает больше перекрестных сенсорных связей.

Почему в детстве время тянется иначе?

Согласно эксперименту, результаты которого опубликованы в BBC, восприятие времени связано и с возрастом. Детство многим кажется длиннее не потому, потому что мозг постоянно сталкивался с новой информацией. Для ребенка почти все является новым.

Из-за этого мозг формирует огромное количество новых воспоминаний. Во взрослом возрасте жизнь становится более предсказуемой, а многие действия выполняются автоматически. Маршруты, люди, работа, бытовые действия становятся привычными, поэтому мозгу не нужно тратить столько ресурсов на их обработку. Поэтому месяцы и годы начинают ощущаться в более ускоренном ритме.

В материале BBC специалисты также отмечают интересный психологический эффект: с возрастом каждый новый год становится меньшей долей уже прожитой жизни. Для пятилетнего ребенка один год — это огромная часть всей памяти и опыта, тогда как для пятидесятилетнего человека он воспринимается значительно менее масштабным.

Еще одна гипотеза связана со скоростью обработки информации. Некоторые нейробиологи предполагают, что в молодом возрасте мозг воспринимает больше отдельных визуальных и сенсорных изменений за единицу времени. По мере старения обработка сигналов становится менее детализированной, из-за чего субъективно время начинает ускоряться.

Почему время замедляется в опасности?

Один из самых известных эффектов — ощущение замедления времени во время аварий, падений или сильного страха. Во время стресса память начинает записывать больше деталей. Уже после события человеку кажется, что момент длился дольше, потому что сохранилось слишком много информации. Важную роль играет и адреналин. Он усиливает внимание и повышает чувствительность к изменениям среды.

Есть ли в мозге «центр времени»?

Ученые до сих пор спорят, существует ли единый механизм восприятия времени. В исследованиях чаще всего фигурируют:

базальные ганглии,

мозжечок,

префронтальная кора,

системы внимания и памяти.

Это говорит о том, что ощущение времени — результат совместной работы множества областей мозга, а не функция одного участка. Поэтому, скорее всего, отдельного «центра времени» нет.

Изучение восприятия времени помогают лучше понимать, как работает внимание, формируется память, механизмы сознания и неврологические особенности. Кроме того, нарушения восприятия времени встречаются при ряде состояний — от депрессии и тревожных расстройств до болезни Паркинсона и СДВГ.

