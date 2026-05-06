В Сеуле робота посвятили в буддисты

В Южной Корее робота посвятили в буддийские монахи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Yonhap.

Отмечается, что для робота провели особую церемонию в буддийской общине в ордене Чогеса. Кроме того, для машины пришлось адаптировать пять основных буддийских заповедей.

«Среди них: уважать жизнь и не вредить ей, не ломать других роботов, слушать людей и не перечить им, не обманывать ни словом, ни действием, экономить энергию и не перебирать с зарядкой», — сообщает издание.

После церемонии роботу дали буддистское имя Габи. В ходе посвящения он произнес все обеты предназначенные для мирянина, но через какое-то время будет служить в храме в качестве «почетного монаха».

«Мы хотели дать имя, которое было бы не слишком сложно произносить, было бы старомодным и помогало бы распространять милосердие Будды по всему миру», — прокомментировал посвящение Габи монах Сон Вон.

Сон Вон также добавил, что адаптированные для Габи принципы могут стать основой для мирного сосуществования с машинами всего человечества.

Ранее робот-пассажир вызвал задержку рейса в Калифорнии.