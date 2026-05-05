Робот-пассажир вызвал задержку рейса в Калифорнии, пишет UPI.

Владелец робота Эйли Бен-Абрахам купил для него отдельный билет. Представитель авиакомпании Southwest Линн Лансфорд пояснила, что сначала возникла проблема с размещением робота в салоне — он находился у прохода, что нарушало правила провоза крупной ручной клади, поэтому его пересадили к окну.

Однако затем сотрудники обратили внимание на литиевую батарею устройства. Она превышала допустимые нормы безопасности авиакомпании. В итоге батарею изъяли и конфисковали, после чего самолет наконец вылетел. Общее время задержки рейса из-за этого составило один час и две минуты.

Бен-Абрахам подтвердил, что робот благополучно добрался до Сан-Диего, а затем и до Чикаго, где должен был выступать на конференции Digestive Disease Week. Батарею отправили отдельно — экспресс-почтой.