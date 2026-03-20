Дом, построенный на крови: какая правда вскрылась ученым

Археологи проверили одну из самых мрачных легенд, связанных с королевскими дворцами Абомея в Бенине. Согласно местным преданиям, стены двух ритуальных построек якобы были возведены с использованием человеческой крови жертвоприношений. Современный анализ строительного материала позволил проверить эту историю научными методами. Подробнее — в материале «Рамблера».

Королевство Дагомея существовало в Западной Африке с XVII века до начала XX столетия. Его политическим центром был Абомей — город, расположенный к северо-востоку от нынешней столицы Бенина Порто-Ново. За это время страной правили двенадцать королей, а их дворцы постепенно образовали единый ансамбль, который сегодня входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сам комплекс рассматривается как одно из главных свидетельств существования исчезнувшего государства.

Дагомея давно известна историкам как государство с ярко выраженной военной культурой. Власть здесь была тесно связана с завоеваниями, демонстрацией силы и ритуалами, которые одновременно выполняли политическую и религиозную функцию. Именно на этом фоне особенно выделяется фигура короля Гезо, девятого правителя Дагомеи, который правил в первой половине XIX века и оставил после себя репутацию едва ли не самого кровавого монарха этого государства. В исторической памяти его образ тесно связан с показной жестокостью: аллея к его жилищу, по легенде, была вымощена черепами, а трон покоился на костях врагов.

Гезо правил Дагомеей с 1818 по 1852 год. Это был период, когда королевство оставалось одним из наиболее влиятельных государств региона, а его внутренняя экономика была тесно связана с войной, порабощением пленных и масштабными ритуалами власти. Вокруг этого правителя со временем сформировался целый пласт полулегендарных историй, и одна из самых известных утверждала, что две погребальные постройки в его дворцовом комплексе были сделаны с использованием крови 41 жертвы. Эти сооружения были возведены в память о его отце и предшественнике Адандозане.

Как ученые решили проверить легенду?

Переломным моментом стала работа французских исследователей, результаты которой были опубликованы в журнале Proteomics. Ученые решили проверить строительный материал, сохранившийся на внутренней облицовке поминальных сооружений. Для этого они использовали метапротеомный анализ — метод, который позволяет изучать белки, сохранившиеся в очень небольших древних образцах. Такой подход особенно важен в тех случаях, когда речь идет о старых органических следах, плохо пригодных для обычного ДНК-анализа.

Авторы работы подчеркивали, что именно белковый состав может дать прямые указания на происхождение материала. В образцах со стен они искали молекулярные маркеры, связанные с кровью, тканями животных, растительными остатками и другими органическими компонентами, которые могли войти в состав связующего раствора почти двести лет назад.

Что нашли в стенах?

Анализ показал наличие белков, связанных как с человеческой, так и с куриной кровью. В частности, были обнаружены гемоглобин и иммуноглобулины, указывающие на присутствие именно биологических компонентов в строительной смеси.

Так, авторы статьи пришли к выводу, что легенда о крови в составе связующего материала на самом деле была правдой: в стенах действительно сохранились следу соединительной ткани. Человеческая кровь, по всей видимости, происходила от порабощенных людей или пленников из вражеских групп. Также в составе были выявлены

Кроме того, строительном материале исследователи обнаружили и другие компоненты: красное масло, ритуальную воду и следы пшеницы — культуры, которая в тот период не выращивалась в этом регионе. По одной из версий, пшеница могла попасть туда как часть ритуального подношения, связанного с контактами между правящими кругами Дагомеи и Франции. Гезо интересовался французской культурой, восхищался Наполеоном III и даже отправлял сыновей учиться во Францию.

Зачем добавляли кровь курицы?

В вуду и связанных с ним ритуалах кровь животных, особенно птиц, использовалась как средство освящения и поддержания сакральной силы объектов. Поэтому сочетание человеческой и куриной крови, вероятно, говорит о проведении сложного ритуала. Именно так интерпретируют находку авторы работы. Иначе говоря, стена в данном случае выступала частью ритуального механизма, где строительный материал одновременно становился носителем религиозного смысла.

При всей сенсационности результатов исследование остается ограниченным по масштабу. Ученые работали с небольшими пробами и сами подчеркивают, что более полное обследование всего сооружения может дать еще больше информации о составе раствора и о ритуалах, связанных с этими постройками.

И хотя белковый анализ подтверждает наличие крови, он не отвечает на все вопросы: например, сколько именно людей могли быть связаны с этим ритуалом и можно ли установить их происхождение. Для этого потребовались бы дополнительные методы, в том числе более детальный генетический анализ, если материал окажется пригодным.

