Правда о таинственном саркофаге в Антарктиде: миф или находка века

В начале 2025 года на зарубежных и российских новостных сайтах, а также в соцсетях, прогремела сенсация. Начали циркулировать сообщения о том, что группа ученых, якобы работавших на секретной международной станции в Антарктиде, обнаружила четыре загадочных черных саркофага. «‎Рамблер» разобрался, насколько это заявление правдиво.

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Утверждалось, что один из них был частично открыт, и внутри находился цилиндр, испускающий тепло, несмотря на минусовую температуру снаружи. Из него якобы исходило свечение и появилось сообщение на мониторах станции: «Не будите то, что спит. Наш сон должен быть вечен». Источником этой информации называли малоизвестный англоязычный портал baku.ws, не обладающий научной репутацией. История быстро обросла псевдодеталями — от странных символов на стенках саркофага до «потери связи» с учеными. Все это звучит как начало сценария фантастического фильма, но почему тогда об этом так много говорят?

На первый взгляд сообщение кажется сенсационным, но если копнуть глубже, все начинает рассыпаться. Прежде всего, нигде не указаны фамилии участников экспедиции, нет фотографий, научных отчетов, ссылок на пресс-службы реальных научных организаций, которые обычно участвуют в антарктических миссиях — вроде Института Арктики и Антарктики, британской BAS или американской NSF.

Фальшивые научные находки, которые обманули весь мир

Кроме того, сообщения об «открытии» саркофагов не появились ни в одном уважаемом научном издании. Все, что есть — это статьи на развлекательных и конспирологических сайтах с одинаковыми формулировками и явной ориентацией на сенсацию. Такие материалы легко могут быть выдуманы ради кликов и вирусного охвата. Особенно учитывая, что в последние годы фантастика и теория заговора — одни из самых популярных жанров в интернете.

Любопытно, что описания найденных саркофагов странным образом совпадают с художественными образами из литературы ужасов. Например, в повести Говарда Лавкрафта «Хребты безумия» группа исследователей находит под антарктическим льдом руины древнего города и существ, которые скрывались в вечной мерзлоте миллионы лет. Там же фигурирует предупреждение: «Не пробуждайте то, что спит». Совпадение? Слишком буквальное, чтобы быть случайным.

Создается впечатление, что авторы интернет-сенсации попросту вдохновились жанром космического ужаса и выдали фантазию за правду. Особенно это бросается в глаза, когда упоминается свечение, надписи на неизвестном языке и резкое повышение температуры внутри саркофага — все элементы типичного фантастического тропа.

Истории о странных находках в Антарктиде появляются регулярно. В 2016 году по интернету разошлись фотографии «‎пирамид», которые якобы подтверждали существование древней цивилизации на ледяном континенте. Снимки оказались реальными, но геологическое объяснение оказалось прозаичным: это были обычные острые вершины гор, называемые «нунытаками», то есть участками земли, не покрытыми ледниками. Подобные геологические образования встречаются во многих местах Земли, включая Гренландию и Канаду. Тогда как часть пользователей видела в них признаки «атлантов».

Также в начале 2000-х годов активно распространялся миф о якобы найденной в Антарктиде «застывшей Атлантиде». Снова без ссылок на научные данные, но с красочными иллюстрациями и заголовками уровня «Ученые потрясены!».

Подобные истории всегда находят свою аудиторию. Они объединяют несколько сильных триггеров: ощущение тайны, страх перед неизведанным, романтику запретных территорий и разочарование в официальной науке. Многие люди, уставшие от банальной реальности, охотно верят в то, что подо льдами Антарктиды скрывается нечто большее — будь то инопланетные артефакты, древние цивилизации или даже вход в полую Землю. Именно это психологическое желание верить и питает спрос на «сенсации», которые не проходят никакую проверку на подлинность. А между тем реальная Антарктида куда интереснее: в ее толще ученые обнаруживают следы древних метеоритов, находят сохранившиеся микробы и изучают влияние изменения климата на толщу льда. Но это не так эффектно, как горячий саркофаг с посланием из ниоткуда.

И наконец, стоит вспомнить и другие «сенсации» из прошлых лет, которые оказались фейками. Например, в 2017 году СМИ писали о мумии пришельца, найденной в пустыне Наска. Потом выяснилось, что «мумия» была склеена из человеческих останков и являлась фальшивкой. Или история с «русской экспедицией», обнаружившей вход в древний тоннель глубиной 3 км под льдами — очередной миф, который никто не смог подтвердить. В итоге, каждый раз за красивым заголовком скрывается отсутствие источников, ненаучный подход и стремление к хайпу. История с саркофагом в Антарктиде — из той же серии.

Подводя итог: на сегодняшний день нет ни одного подтверждения, что в Антарктиде действительно обнаружены какие-либо саркофаги. Это история без координат, имен, фото, дат или научных публикаций. То, что преподносится как факт, на поверку оказывается историей, основанной на популярных мотивах ужасов и мистики.

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