Фальшивые научные находки, которые обманули весь мир

Были случаи, когда в науке рождались обманы, которые, несмотря на явную недостоверность, долгое время воспринимались как истины. Эти фальшивки не только сбивали с толку ученых, но и влияли на развитие истории. «‎Рамблер» расскажет о находках, которые на какое-то время обманули мир.

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1. Неандертальцы или человек из Пильтдау

Одним из самых громких научных обманов стала находка «Пилтдаунского человека» в 1912 году. Английский археолог Чарльз Доусон заявил, что обнаружил в Пильтдау (графство Суссекс, Великобритания) останки древнего человека, который представлял собой промежуточное звено между человеком и обезьяной. Пильтдауский человек стал сенсацией: он, якобы, подтвердил теорию о происхождении человека от приматов. На протяжении более 40 лет эти останки считались уникальной находкой, пока в 1953 году не был проведен новый анализ с использованием современных методов. Тогда было доказано, что это был поддельный череп, собранный из частей человеческого черепа и обезьяньего.

2. Кости «Христа» из Турина

Миф о том, что в Туринской области были найдены кости самого Иисуса Христа, привлекал внимание на протяжении многих лет. В середине ХХ века распространились слухи о том, что кости, якобы принадлежащие Христу, были найдены в одной из катакомб. Этот артефакт взбудоражил религиозные и научные круги, однако позже он был признаны поддельными. В результате исследования оказалось, что кости, якобы принадлежащие Христу, были изготовлены из древних человеческих останков.

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3. Артефакты инопланетян: Наска, Перу

В 1970-х годах в Перу появились сообщения о находке геоглифов, якобы оставленных инопланетянам. Они были обнаружены в пустынном плате Наска и представляли собой изображения гигантских животных, таких как колибри, обезьяна и кит, и геометрических форме. Некоторые ученые выдвинули теорию, что эти рисунки были созданы инопланетными существами или другими цивилизациями, а найденные объекты — доказательства их пребывания на Земле. Однако позже выяснилось, что рисунки — результат естественного и культурного взаимодействия древних народов, а не «вторжения инопланетян».

4. Артур Конан Дойл и «Калипсо»

Широко известен случай, когда знаменитый писатель Артур Конан Дойл, автор детективных романов о Шерлоке Холмсе, стал жертвой обмана. В 1921 году Дойл был введен в заблуждение, когда ему показали фотографии, на которых якобы изображены феи в Шотландии. Эти снимки на протяжении нескольких лет считались доказательством существования магических существ. Лишь в 1980-х годах было доказано, что фотографии были фальшивками, созданными с использованием вырезанных фигурок фей и картонных подставок.

Наука, как и искусство, подвержена искушению и манипуляциям, и только благодаря вниманию, экспериментам и множеству проверок ложные открытия могут быть разоблачены. Как бы заманчиво ни звучали теории, их основы должны быть твердыми, а доказательства — беспрекословными.

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