Пять загадочных артефактов, найденных под водой

С древности моря и океаны скрывают в себе тайны, которые человечество пытается разгадать. Подводные находки — это не просто свидетельства прошлого, но и ключи к разгадке древних цивилизаций, утраченных технологий и культур. В этой статье «‎Рамблер» расскажет о пяти самых необычных артефактах, найденных на дне морском.

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1. Антикитерский механизм

Антикитерский механизм обнаружили в 1901 году в греческом архипелаге на одном из островов, недалеко от Антикитеры. Этот артефакт, представляющий собой сложное устройство, выполненное из бронзы, датируется приблизительно 100-150 годами до н. э. Он представляет собой астрономический калькулятор, с помощью которого можно было предсказывать солнечные и лунные затмения, а также отслеживать положение небесных тел.

Что делает этот механизм особенно загадочным, так это его высокая степень сложности. Он состоит из ряда шестеренок и других деталей, которые по конструкции значительно опережают технологии своего времени. Антикитерский механизм считается одним из первых примеров аналоговых вычислительных машин, что ставит под сомнение представления о технической эволюции в античности.

2. Подводные каменные кольца у побережья Гавайев

В 2000 году в водах рядом с Гавайскими островами были найдены странные каменные кольца, которые, как предполагается, могли быть частью подводных строений. Сделанные из больших камней, они сильно напоминают конструкции, характерные для древних мегалитических культур, таких как Стоунхендж в Великобритании. Уникальность находки заключается в ее подводном расположении: структура лежала на глубине около 200 метров, что ставит под сомнение идею о том, что эти объекты могли быть построены людьми в эпоху, когда уровень моря был значительно ниже.

3. Золотые чаши и статуэтки на дне Балтийского моря

В 2011 году, в ходе археологических раскопок в Балтийском море, ученые наткнулись на золотые чаши и статуэтки, датируемые эпохой викингов. Никто не ожидал обнаружить такие ценности на морском дне, в районе, который не был известен как торговый или культурный центр. Драгоценные изделия, которые были найдены вблизи берегов Швеции, предположительно были частью жертвоприношений или символических ритуалов, связанных с религиозными практиками того времени. Такие предметы были настолько редки в археологических слоях того периода, что их нахождение вызвало бурю обсуждений в научном сообществе.

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4. Подводная статуя Посейдона у побережья Кипра

В 2007 году археологи обнаружили в 1,5 километрах от побережья Кипра огромную статую Посейдона, лежащую на морском дне. Изваяние, выполненное из мрамора, изображало бога моря в полном росте и датируется IV веком до н. э. Оно было найдено в хорошо сохранившемся виде, что удивило ученых, поскольку такие статуи обычно сильно повреждаются в условиях соленой воды и времени.

5. Затонувший бронзовый меч у побережья Японии

В 1980 году в японских водах был найден бронзовый меч, который, по мнению исследователей, мог быть частью древнего японского военного арсенала. Этот меч был изготовлен из бронзы с серебряной инкрустацией и датируется приблизительно III веком до н. э., что делает его одним из самых древних оружий, найденных в Японии.

Меч оказался в удивительно хорошем состоянии, что позволило исследователям получить важную информацию о технике производства оружия в Японии в древности. Кроме того, его нахождение на морском дне порождает гипотезы о возможных затопленных торговых путях или военных столкновениях, которые могли происходить в этих водах.

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