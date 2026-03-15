Как раковины устриц могут укрепить цемент

Цемент служит «клеем», который связывает песок, гравий и другие компоненты в бетон — основу мостов, домов и дорог. Однако у этого материала есть серьезный недостаток: он очень прочный на сжатие, но при этом остается хрупким и легко трескается.

Поэтому инженеры давно ищут способы сделать цемент более устойчивым к разрушению. Для этого исследователи изучают структуру материала, который природа совершенствовала миллионы лет, — перламутра, внутреннего слоя раковин моллюсков. Подробнее о неожиданной связи двух этих материалов — в материале «Рамблера».

Почему бетон легко трескается?

Бетон считается одним из самых прочных строительных материалов, однако его прочность имеет ограничение. Он хорошо выдерживает давление, но плохо переносит растяжение и изгиб. Именно поэтому бетонные конструкции почти всегда армируют металлическими стержнями.

Основная проблема связана с микротрещинами. Внутри материала постепенно возникают крошечные дефекты. Со временем они начинают распространяться, объединяются и превращаются в крупные трещины. Именно этот процесс часто приводит к разрушению конструкций. Поэтому для инженеров важна не только прочность материала, но и его вязкость разрушения — способность сопротивляться распространению трещин.

Неожиданный источник вдохновения

Иногда решения подобных инженерных задач находят в природе. Этот подход называют биомиметикой — использованием природных структур как модели для технологических разработок.

Так, одним из самых известных природных композитов считается перламутр — материал, из которого состоит внутренняя поверхность раковин устриц и других моллюсков. На первый взгляд перламутр кажется хрупким, но на самом деле он обладает удивительным сочетанием прочности и гибкости.

Его структура напоминает кирпичную кладку: твердые кристаллы карбоната кальция, соединенные тонкими слоями мягкого органического вещества. Благодаря этому слоистому строению трещины не могут распространяться прямо через материал — они постоянно отклоняются и рассеиваются. Именно эта особенность делает перламутр необычайно устойчивым к разрушению.

Эксперимент

Исследователи из Принстонского университета решили проверить, можно ли воспроизвести этот принцип в цементе. Как сообщается в Popular Mechanics, вместо обычной однородной структуры они создали многослойный материал, в котором тонкие пластины цементной пасты чередуются с тонкими полимерными слоями.

Некоторые экспериментальные образцы имели еще более сложную структуру: цементные пластины формировали шестиугольные «таблетки», похожие на микроскопические элементы перламутра. Такая конструкция работает по тому же принципу, что и раковина моллюска. Когда внутри материала появляется трещина, она не может распространяться по прямой линии. Ее путь постоянно отклоняется и дробится на множество мелких участков. В результате энергия разрушения рассеивается, и конструкция становится значительно устойчивее.

Насколько прочнее оказался новый цемент?

Результаты экспериментов оказались впечатляющими. Материал, созданный по образцу перламутра, продемонстрировал примерно в 17 раз большую вязкость разрушения по сравнению с обычной цементной пастой. Кроме того, его пластичность увеличилась примерно в 19 раз, что означает гораздо большую устойчивость к растрескиванию.

При этом прочность материала на сжатие практически не уменьшилась — то есть он остался достаточно прочным для строительных конструкций. Это важное достижение, потому что большинство способов повышения гибкости бетона обычно приводит к потере прочности.

Как это повлияет на экологию?

Цемент и бетон производятся в огромных масштабах. По оценкам специалистов, их производство связано примерно с восьмью процентами глобальных выбросов углекислого газа. Это означает, что даже небольшое улучшение прочности может иметь большое экологическое значение.

Если конструкции будут служить дольше и разрушаться реже, потребуется меньше цемента для строительства и ремонта зданий. Кроме того, более устойчивые материалы могут повысить безопасность инфраструктуры — мостов, тоннелей и высотных зданий.

Однако, несмотря на многообещающие результаты, новая технология пока остается лабораторной разработкой. Современное производство бетона ориентировано на относительно простые смеси, которые можно быстро изготавливать на строительных площадках. Создание многослойных структур требует новых технологий производства и контроля качества. Поэтому сегодня главная задача инженеров — научиться создавать подобную сложную микроструктуру в промышленных масштабах.

