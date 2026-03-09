Инженер нашел способ победить гравитацию

Бывший инженер NASA предложил идею, как преодолеть земную гравитацию без традиционных ракетных двигателей — то есть без реактивной массы, выбрасываемой из сопла. Такую технологию называют двигателем без топлива или реакционнолесс-движением, и если она действительно сработает так, как описал разработчик, это станет революцией в космонавтике. О том, как в научном обществе отнеслись к концепции, читайте в материале «‎Рамблера».

© Eoneren/iStock.com

Идея о том, как создать тягу без «традиционного» топлива, не нова. В 2001 году британский инженер Роджер Шойер представил концепцию двигателя EmDrive, который, по утверждению автора, мог генерировать тягу без выброса рабочей массы. Именно эта особенность поставила под вопрос закон сохранения импульса, который является краеугольным камнем классической механики. После двух десятилетий тестов устройства подобного типа в конечном итоге не подтвердили способность производить значимую тягу без внешних реакций, и к 2021 году EmDrive был признан неэффективным на основе тщательных экспериментов.

Тем не менее интерес к реакционнолесс-двигателям не исчез. В публикации The Debrief говорится о новом проекте, который возглавляет Чарльз Бюлер, бывший инженер NASA и сооснователь компании Exodus Propulsion Technologies. Он и его коллеги заявили, что нашли способ создавать тягу через асимметрию электрических полей — некую «новую силу», которая действует на объект без необходимости выбрасывать массу. По словам Бюлера, последние версии устройства в 2023 году якобы смогли развить тягу, достаточную для компенсации земного притяжения.

Что именно предложили разработчики?

Суть концепции заключается в следующем: если в устройстве создать неравномерные электрические поля или электростатическое давление, то в результате возникнет суммарная сила, которая может двигать систему в желаемом направлении без выброса каких-либо частиц или газов. По мнению Бюлера, подобные конструкции могут дать толчок без реактивного рабочего тела и таким образом обеспечить движение космических аппаратов.

Авторы идеи подчеркивали, что они работают над этой проблемой десятилетиями и считают, что их подход отличается от прежних попыток за счет выбора именно электростатических эффектов, а не более распространенных методов вроде электромагнитных или ионных ускорителей. В ряде источников также упоминается, что в команде участвовали инженеры с опытом работы в NASA, аэрокосмических компаниях и военной сфере.

Важно отметить, что разработка официально не связана с NASA или другими крупными космическими агентствами: Бюлер и соавторы выступают от имени частной компании. Они представляли свои результаты на конференциях, посвященных альтернативным видам двигателей, и активно рассказывают о возможностях своей технологии в интервью третьим лицам.

Почему это вызывает сомнения?

Ключевая причина скепсиса научного сообщества заключается в том, что утверждение о тяге без выброса массы непосредственно противоречит закону сохранения импульса — одному из фундаментальных принципов классической механики, сформулированному еще Исааком Ньютоном. Согласно этому закону, чтобы система изменила свою скорость, она должна обменяться импульсом с внешней средой — то есть что-то должно быть выброшено, отталкиваться, взаимодействовать с полем или частицами. Любая заявляемая тяга без реактивной массы требует либо нового физического эффекта, либо тщательно контролируемой внешней реакции.

В истории подобных заявлений пример с EmDrive служит предостережением. Изначально он выглядел многообещающе, но подробные эксперименты с контролем всех внешних влияний показали, что измеренные силы были слишком малы и в итоге объяснялись погрешностями измерений, взаимодействиями с окружающей средой или ошибками в установке. Ученые, анализировавшие данные, не нашли доказательств того, что прибор создает тягу в вакууме без реактивной массы.

То же самое относится и к текущим заявлениям: даже если устройство Бюлера показывает какое-то движение в лабораторных условиях, это еще не является доказательством нового физического эффекта. Возможные объяснения могут включать взаимодействие с остаточными газами, утечки тока, колебания платформы, электромагнитные силы на подвесах и другие артефакты, которые легко маскируются под эффект без внешнего источника импульса.

Что требуется для подтверждения открытия?

Чтобы подобные утверждения перешли из разряда интересных идей в разряд проверенной науки, необходимы три ключевых условия:

Независимая проверка в вакууме: эксперимент должен быть воспроизведен в высоком вакууме, чтобы исключить влияние воздуха и ионизации на результаты. Прямые измерения без контактов: приборы должны измерять силу на жестких опорах без подвесных систем, чувствительных к теплу или магнитным полям, которые могут давать ложные результаты. Публикация в рецензируемых журналах: методика, сырые данные и математическая модель должны быть предоставлены для критической оценки со стороны международного научного сообщества.

До выполнения этих условий утверждения о «новой силе» остаются непроверенными гипотезами. Они показывают направление интересных исследований, но не дают основания говорить об отмене известных законов физики.

Как это отразится на космонавтике?

Если когда-нибудь будет получена убедительная демонстрация тяги без реактивной массы, это могло бы радикально изменить подход к межпланетным и межзвездным полетам. Устройство, способное перемещаться, не сжигая топлива, могло бы уменьшить массу аппаратов, убрать необходимость в громоздких баках и создать основу для новых типов двигателей. Однако сегодня такой прорыв остается далекой перспективой, требующей при этом многоступенчатой научной верификации.

