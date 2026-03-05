Солнце нанесло мощный удар по Марсу

Ученые сообщили, что на Солнце произошла мощнейшая вспышка, которая нанесла удар по Марсу. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно информации международного коллектива планетологов миссии «Марс-экспресс» Европейского космического агентства, вспышка произошла в мае 2024 года. Тогда выброс плазмы столкнулся с Красной планетой и увеличил ее радиационный фон до рекордно высоких значений. Из-за этого число «разогнанных» электронов в атмосфере Марса утроилось.

Как объяснил научный руководитель «Марс-экспресс» Колин Уилсон, это событие поможет ученым узнать много нового о Марсе — считается, что четвертая планета от Солнца когда-то потеряла большую часть атмосферы под действием солнечной активности.

«Собранные нами сведения существенно дополнили наши представления, как солнечные бури "накачивают" атмосферу Марсу энергией и заряженными частицами. Это особенно важно в контексте того, что Марс потерял почти всю свою атмосферу и огромные количества воды в результате улетучивания молекул газов и влаги в космос под действием частиц, непрерывно вырабатываемых Солнцем», — заявил Уилсон.

Помимо этого, наблюдение за этим явлением помогут отследить, как структура и атмосфера планет влияет на движение радиосигналов.

«Если во время последующих бурь верхние слои атмосферы Марса будут столь же активно заполняться электронами, то их присутствие будет мешать нам наблюдать за его поверхностью при помощи радаров. Это следует учитывать при планировании новых миссий и разработке планов по изучению других планет», — добавил ученый.

