Ученые оценили шансы человечества колонизировать Луну и Марс

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что его компания способна построить автономный город на Луне в ближайшие 10 лет, а марсианское поселение может появиться уже через 5–7 лет. По словам бизнесмена, полет к Луне занимает всего двое суток и возможен каждые 10 дней, тогда как марсианская миссия требует шести месяцев, а стартовое окно открывается раз в два года, передает kp.ru.

Маск подчеркивает, что главная цель — создать полностью автономные поселения, не зависящие от поставок с Земли. Однако доктор технических наук Юлий Беркович сомневается в реалистичности таких планов, напоминая об экспериментах «Биосфера-2» (1991–1993) и китайском Lunar Palace-365. В обоих случаях удалось добиться лишь частичной замкнутости по кислороду, воде и пище — основной белковый рацион поступал извне.

По мнению эксперта, лунная колонизация выглядит более реалистичной: там можно использовать природные пещеры для защиты от радиации и организовать выращивание растений. С Марсом все сложнее — огромные расстояния и колоссальные затраты на доставку грузов делают создание автономной экосистемы крайне проблематичным.

Беркович отмечает, что для выживания за пределами Земли необходима искусственная экологическая система, адаптированная к местным условиям. Он также указывает на неизбежность генетических изменений человека в космосе из-за повышенного радиационного фона. Теоретически возможна адаптация, но это долгий и рискованный путь. Успех колонии будет зависеть не от героизма колонистов, а от доступа к местным ресурсам и возможностей связи с Землей.