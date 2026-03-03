Солнце выбросило протуберанец в 1 миллион километров

На Солнце произошел выброс гигантского протуберанца — его размер составил около 1 миллиона километров. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Как рассказали ученые, протуберанец выбросило в направлении северного полюса Солнца. Его размер составил около миллиона километров — это в три раза больше, чем расстояние от Земли до Луны.

В лаборатории также добавили, что подобные явления могут быть опасными, но попадания таких выбросов по планетам происходят крайне редко.

«Крупные солнечные протуберанцы из-за высокой плотности плазмы и сильных магнитных полей, представляют собой одно из самых опасных проявлений космической погоды, но, к счастью, прямые попадания таких структур по планете крайне редки. <...> Никакого влияния ни на Землю, ни на любую иную планету при такой траектории событие оказать не сможет», — рассказали ученые.

Ранее ученые сообщили, что вспышечная активность на Солнце продолжает снижаться.