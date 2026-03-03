На Солнце снижается вспышечная активность

Вспышечная активность на Солнце продолжает снижаться.

Запасы энергии в солнечных пятнах, вероятно, могут полностью иссякнуть в ближайшие два-три дня, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Небольшие группы пятен, появившиеся последнюю неделю на диске, потихоньку растрачивают свои ограниченные запасы энергии и такими темпами исчерпают их полностью за следующие 2-3 дня. Темп вспышек, и без того небольшой, за сутки снизился в итоге еще сильнее", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что геомагнитный индекс Кр "слабо колеблется в спокойной зоне от 1 до 3".