«Вселенная-25»: чем закончился жуткий эксперимент

1960-е годы — период, когда тема перенаселения активно обсуждалась в научной и общественной среде. Рост городов, демографические прогнозы и урбанизация заставляли исследователей задумываться о том, как плотность населения влияет на социальное поведение. Тогда ученый Джон Би Кэлхун и загорелся идеей провести эксперимент, идея которого заключалась в моделировании изолированного сообщества при полном обеспечении ресурсами. Подробнее о нем — в материале «‎Рамблера».

Джон Би Кэлхун (1917–1995) был американским исследователем поведения животных. С конца 1940-х годов он изучал влияние плотности популяции на социальную организацию грызунов. Его ранние эксперименты с крысами привели к введению термина «поведенческая клоака» — состояния поведенческого коллапса, возникающего при чрезмерной скученности.

Конструкция «идеального мира»

Эксперимент под названием «Вселенная-25» стартовал 9 июля 1968 года. В замкнутую среду поместили восемь лабораторных мышей — четыре самца и четыре самки. Пространство было рассчитано на размещение нескольких тысяч особей. Пища и вода поступали автоматически, гнездовые ячейки были защищены, хищники и болезни исключены. С точки зрения биологических условий это была максимально благоприятная среда.

В первые месяцы популяция росла стремительно. Темпы удвоения численности были высокими и соответствовали ожидаемой репродуктивной динамике. Однако примерно к 315-му дню рост начал замедляться. Максимальная численность — около 2200 особей — была достигнута примерно к 560-му дню. После этого воспроизводство перестало компенсировать смертность.

Ключевой момент: ресурсы не заканчивались. Пища и вода оставались в избытке до самого конца эксперимента. Поэтому проблема заключалась в плотности популяции и изменении социальной структуры.

Фаза поведенческого распада

С увеличением численности начали фиксироваться устойчивые изменения в поведении. Часть самцов перестала участвовать в борьбе за территорию и социальный статус. Они избегали конфликтов, не отличались доминирующим поведением и отказывались от участия в размножении. Кэлхун называл таких особей «красавчиками» — то были мыши, сосредоточенные на уходе за собой и изоляции от остальной популяции.

Какие животные могут пережить апокалипсис

Самки все чаще демонстрировали нарушение материнского поведения. Отмечались случаи отказа от детенышей и повышенной агрессии по отношению к ним. Молодые особи, выросшие в условиях социальной дезорганизации, не формировали устойчивых поведенческих моделей.

Параллельно усиливались эпизоды аномальной агрессии. Нарушалась иерархия, социальные роли переставали воспроизводиться. Репродуктивная активность снижалась даже при сохранении физиологической способности к размножению. Последний детеныш родился приблизительно на 920-й день эксперимента. К 1780-му дню популяция полностью вымерла.

Концепция «двух смертей»

Анализируя результаты, Кэлхун предложил модель «двух смертей»:

Первая — поведенческая смерть. Это разрушение социальных ролей, утрата способности к кооперации, прекращение нормального воспроизводства и передачи моделей поведения.

Вторая — физическая смерть популяции. Она становится следствием первой.

Во «Вселенной-25» поведенческий коллапс предшествовал биологическому исчезновению. Когда система социальных взаимодействий перестала работать, популяция утратила способность к самоподдержанию.

Как интерпретировать результаты эксперимента?

Эксперимент часто трактуют как доказательство того, что изобилие неизбежно ведет к гибели. Однако такая интерпретация упрощает результаты. Суть заключалась в сочетании высокой плотности и ограниченной пространственной структуры, при которой социальные роли перестали воспроизводиться. Это была модель искусственной среды, а не прямой аналог человеческого общества.

Кроме того, Кэлхун не утверждал, что аналогичный сценарий неизбежен для людей. Он рассматривал полученные данные как предупреждение о том, что социальные системы зависят не только от материальных ресурсов, но и от устойчивых моделей взаимодействия.

Важно отметить, что многие ученые считают прямое сопоставление мышиной популяции и человеческой цивилизации методологически некорректным. Человеческое общество обладает культурными механизмами саморегуляции, способностью к институциональным реформам и осознанной перестройке среды. В отличие от грызунов, люди могут изменять правила взаимодействия и создавать новые формы организации.

Однако сегодня в ряде развитых стран фиксируется тенденция, которую социологи называют «сексуальной рецессией»: молодые люди все реже вступают в интимные отношения. При этом речь, , сообщает газета «Аргументы и Факты», идет о государствах с высоким уровнем жизни, развитой инфраструктурой и широким доступом к образованию, медицине и цифровым технологиям — то есть формально о среде, где для создания отношений и рождения детей нет очевидных материальных барьеров.

Как бы то ни было, результат эксперимента Джона Би Кэлхуна повлиял на дальнейшие исследования урбанизации, пространственной организации сообществ и социальной регуляции поведения. Он показал, сто социальная структура — не побочный продукт выживания, а самостоятельный фактор устойчивости.

Ранее мы писали, может ли заморозка мозга даровать бессмертие.