На Солнце произошла сильнейшая за две недели вспышка
На Солнце зафиксировали самую сильную вспышку за последние две недели. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Как рассказали ученые, вспышка попала в категорию М2.4 — это группа сильной солнечной активности. При этом в лаборатории подчеркнули, что вспышка не представляет угрозы для Земли.
«Для Земли угрозы тоже пока отсутствуют — все это очень далеко, на самом краю Солнца. Надо смотреть, что будет дальше», — сообщили в лаборатории.
Ученые также добавили, что солнечная активность продолжает восстанавливаться после перерыва в середине месяца. Так, за последние сутки произошло уже более 10 вспышек.
«Вчера для сравнения на всем Солнце была только одна вспышка, а позавчера вообще ноль. Произошедшее событие не бог весть какое сильное, но чисто формально это самая крупная вспышка c 9 февраля — примерно тогда закончился последний всплеск», — добавили ученые.
Ранее ученые сообщили о возвращении на Солнце рекордных пятен.