На Солнце произошла сильнейшая за две недели вспышка

На Солнце зафиксировали самую сильную вспышку за последние две недели. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

© NASA

Как рассказали ученые, вспышка попала в категорию М2.4 — это группа сильной солнечной активности. При этом в лаборатории подчеркнули, что вспышка не представляет угрозы для Земли.

«Для Земли угрозы тоже пока отсутствуют — все это очень далеко, на самом краю Солнца. Надо смотреть, что будет дальше», — сообщили в лаборатории.

Ученые также добавили, что солнечная активность продолжает восстанавливаться после перерыва в середине месяца. Так, за последние сутки произошло уже более 10 вспышек.

«Вчера для сравнения на всем Солнце была только одна вспышка, а позавчера вообще ноль. Произошедшее событие не бог весть какое сильное, но чисто формально это самая крупная вспышка c 9 февраля — примерно тогда закончился последний всплеск», — добавили ученые.

Ранее ученые сообщили о возвращении на Солнце рекордных пятен.