Ученые сообщили о возвращении на Солнце пятен, поставивших рекорд XXI века по вспышкам

На видимую сторону Солнца возвращается группа пятен по номером 4366, которая установила в начале февраля рекорд XXI века по вспышкам. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Самый глубокий провал солнечной активности с 2021 года, судя по всему, будет... прерван самым радикальным образом", – отметили ученые.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН указывали, что солнечная активность, продемонстрировавшая взрывной рост в конце января и начале февраля 2026 года, неожиданно пошла на спад, достигнув нулевой отметки.

По данным ученых, индекс солнечной активности впервые с апреля 2024 года упал до нуля. Это резкое падение выглядело особенно контрастно на фоне рекордов нынешнего столетия.