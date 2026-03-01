Как «ходячая» акула удивила ученых

В начале 2026 года внимание к эполетным кошачьим акулам привлекла их физиология размножения. Новое исследование было посвящено изучению репродуктивного цикла рыб. Работа заявлена как первое прямое измерение метаболического эффекта овипарного размножения у хрящевых рыб. Подробнее о результатах исследования — в материале «‎Рамблера».

© atese/iStock.com

Внешний вид и главные особенности

Эполетная акула — сравнительно небольшой вид. Длина взрослой особи обычно не превышает одного метра, а тело имеет вытянутую, но при этом достаточно компактную форму.

Окраска играет важную роль в маскировке. Тело рыбы покрыто пятнами и разводами коричневых, серых и кремовых оттенков, что позволяет ей сливаться с рифовым дном. Наиболее характерная деталь — крупное темное пятно за грудными плавниками, напоминающее «эполет», откуда и происходит название вида.

Голова относительно небольшая, рот расположен в нижней части, что типично для донных хищников. Плавники — широкие и гибкие, приспособленные не только для плавания, но и для опоры.

Особенность вида — строение плавников. Грудные и брюшные плавники у этих акул достаточно гибкие и мощные, чтобы служить опорой. Рыба может медленно перебираться по дну, буквально отталкиваясь плавниками от поверхности, за эту особенность ее и называют «‎ходячей». Такой способ передвижения оказывается удобным в сложной рифовой среде, где маневренность на коротких дистанциях важнее скорости.

Питание

Эполетные акулы ведут преимущественно ночной образ жизни. В дневное время они часто остаются неподвижными, скрываясь среди рифовых структур. Такое поведение снижает риск столкновения с крупными хищниками и позволяет экономить энергию. Активность возрастает с наступлением темноты, когда начинается поиск пищи.

Рацион эполетной акулы типичен для донного хищника. Она питается мелкими морскими организмами, обитающими на дне и среди рифовых структур. В меню входят:

ракообразные

мелкие рыбы

моллюски

черви

другие беспозвоночные

Охота происходит преимущественно на коротких дистанциях. Эполетная акула не относится к быстрым преследующим хищникам. Вместо скорости она использует тактику медленного поиска и внезапного захвата добычи.

Где обитают «ходячие» акулы?

Эполетная акула относится к донным видам, обитающим в тропических водах западной части Тихого океана. Наиболее известные популяции встречаются у северного побережья Австралии и Новой Гвинеи.

В глубинах океана найдены черные яйца неизвестных существ

Среда их жизни — мелководные коралловые рифы. Это динамичная экосистема, где условия меняются значительно быстрее, чем в открытом океане. Во время отливов уровень воды может резко снижаться, отдельные участки рифа временно оказываются практически без воды, а концентрация кислорода падает.

Именно в таких нестабильных условиях эполетные акулы чувствуют себя относительно комфортно. Вид известен высокой переносимостью гипоксии — состояния, при котором уровень кислорода в окружающей среде значительно снижен.

Почему размножение у акул считалось энергозатратным?

В биологии давно закрепилось представление, что размножение у хрящевых рыб — акул и скатов — требует значительных ресурсов. Это связано с особенностями их жизненного цикла. Для многих видов характерны:

позднее половое созревание

небольшое количество потомства

длительное развитие эмбрионов

Даже у яйцекладущих видов формирование яйцевой капсулы — сложный физиологический процесс. Логично предположить, что такие этапы должны сопровождаться повышенными энергозатратами. Проблема в том, что напрямую измерить «стоимость» размножения у акул долгое время было трудно.

Что именно решили проверить ученые?

Работа, опубликованная в журнале Biology Open, была построена вокруг овипарии — размножения через откладывание яиц в капсулах. Исследователи наблюдали пять самок эполетной акулы и отслеживали изменения метаболизма и физиологии в течение одного репродуктивного цикла.

Главный показатель, который отслеживали ученые, — скорость потребления кислорода. Этот параметр широко используется в физиологии как индикатор энергетических затрат организма: чем активнее метаболизм, тем больше кислорода требуется тканям. Ученые измеряли кислородный обмен на протяжении трех недель, чтобы захватить период до формирования яйцевой капсулы, этап «упаковки» яйца в капсулу и фазу после откладки.

Параллельно оценивали гормональные и гематологические параметры. В частности, в статье указаны измерения репродуктивных гормонов (тестостерон, 17β-эстрадиол, прогестерон), а также показателей крови (гематокрит и концентрация гемоглобина).

Как выглядит цикл яйцекладки у «ходячей» акулы?

В материалах исследования описан практический ритм размножения в наблюдаемых условиях: самки обычно откладывали по две яйцевые капсулы за цикл — по одной из каждой матки — и повторяли это каждые две–четыре недели.

При этом средняя длина репродуктивного цикла в эксперименте составила около 19 дней (с разбросом), а наблюдения велись длительно: за период мониторинга с 2020 по 2022 год исследователи зафиксировали 196 яйцевых капсул, отложенных за 98 циклов.

Результат исследования и важная деталь

Метаболическая скорость в течение 19-дневного цикла статистически значимо не менялась. Иначе говоря, на этапах формирования капсулы и откладки яиц у самок не наблюдали того всплеска энергозатрат, который ожидали увидеть, исходя из общих представлений о «дороговизне» репродукции у хрящевых рыб.

Авторы также отмечают: связь метаболизма с массой тела была положительной, но незначимой, а гематологические параметры (гематокрит, гемоглобин) не демонстрировали выраженной динамики на разных стадиях цикла. Гормональный фон в целом оставался стабильным, за исключением кратковременного пика тестостерона на раннем этапе цикла.

В разделе обсуждения авторы отдельно разбирают альтернативное объяснение: не сгладили ли экспериментальные условия метаболизм искусственно. Перед измерениями акул переводили в постабсорбтивное состояние (после кормления — пауза, чтобы пищеварение не влияло на кислородный обмен). Теоретически можно было предположить, что кратковременное голодание временно «замораживает» энергетические вложения в репродукцию.

Однако наблюдения этому противоречили: в нескольких случаях самки откладывали яйца в период подготовки и даже во время голодания, то есть овипозиция происходила без признаков откладывания репродуктивного события из-за отсутствия свежего питания. Это интерпретировано как аргумент в пользу того, что протокол не подавлял репродуктивное усилие.

В природе, когда условия ухудшаются, многие виды «снимают» размножение как одну из первых статей расхода энергии. Если у эполетной акулы репродуктивный цикл действительно не требует заметного метаболического «скачка», это может означать большую устойчивость размножения к стрессу среды — в том числе на фоне потепления океана.

Для рифовых экосистем это имеет прикладной смысл: акулы — важные участники пищевых сетей, и их устойчивость влияет на баланс сообществ. В Popular Mechanics подчеркивается, что сохранение таких видов рассматривается как фактор здоровья рифовой среды.

При этом авторы исследования подчеркивают, что результаты требуют дальнейшего изучения. Необходимо понять, сохраняется ли тот же эффект в природных условиях, при сезонных колебаниях температуры и доступности пищи.

Ранее мы писали о загадочной «демонской» частице, которую предсказали почти 70 лет назад.