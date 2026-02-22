В глубинах океана найдены черные яйца неизвестных существ

Границы жизни в океане определяются не столько биологией, сколько техническими возможностями аппаратов для наблюдения. Чем глубже им удается опускаться, тем больше новых открытий происходит. Так, недавно на глубине более 6 000 метров исследователи обнаружили необычные объекты в форме яиц. Подробнее — в материале «‎Рамблера».

Неожиданная находка ученых

Открытие было сделано в ходе экспедиции в северо-западной части Тихого океана. Исследовательская группа из Токийского университета и Университета Хоккайдо проводила наблюдения с использованием дистанционно управляемого подводного аппарата (ROV) на глубине около 6 200 метров — в пределах абиссопелагической зоны. Там отсутствует солнечный свет, температура воды близка к точке замерзания, а давление достигает тысяч атмосфер. Эти факторы существенно ограничивают доступность энергии и формируют крайне стабильную, но ресурсно бедную среду.

На поверхности каменистого субстрата ученые зафиксировали несколько черных шаровидных объектов. Их внешний вид отличался от ранее известных форм глубоководной фауны как по окраске, так и по морфологии. Насыщенный черный цвет и плотная оболочка этих объектов были визуально непохожи на типичные икринки или кладки беспозвоночных, ранее наблюдавшиеся на больших глубинах.

При подъеме большая часть образцов была повреждена. Однако как минимум четыре экземпляра сохранили целостность, что позволило провести последующие лабораторные анализы.

Что показали лабораторные анализы?

Первичные исследования показали, что обнаруженные структуры не являются яйцами в классическом зоологическом понимании. Речь идет, по данным издательства Popular Mechanics, о коконах — защитных оболочках, внутри которых происходит развитие эмбрионов плоских червей. Под микроскопом коконы продемонстрировали морфологические признаки, характерные для представителей отряда планарий, включая многослойную оболочку и специфическую внутреннюю организацию в виде разветвленного кишечника.

Плоские черви представляют собой обширный тип беспозвоночных, включающий как паразитические, так и свободноживущие формы. Большинство известных видов обитают на мелководье, в пресных водоемах или во влажной наземной среде. Их размеры варьируются от долей миллиметра до нескольких сантиметров.

При вскрытии «‎яиц» часть образцов выделяла молочного цвета экссудат. После детального анализа стало ясно, что речь идет о ранних стадиях эмбрионального развития. Генетическое секвенирование подтвердило, что внутри коконов находятся организмы, не совпадающие с ранее описанными видами плоских червей, и обладающие признаками адаптации к условиям экстремальных глубин.

До недавнего времени считалось, что свободноживущие плоские черви крайне редко осваивают экстремальные глубины океана. Новая находка показывает, что эти организмы способны не только выживать, но и поддерживать полный жизненный цикл в условиях, где давление превышает атмосферное в сотни раз, а фотосинтетическая энергия полностью отсутствует.

Научная значимость открытия

Во-первых, полученные данные расширяют известные пределы распространения свободноживущих плоских червей. Ранее самые глубокие подтвержденные находки взрослых особей относились к глубинам порядка 5 200 метров, при этом оставался открытым вопрос, являются ли они следствием случайного переноса с меньших глубин.

Во-вторых, это впервые документально зафиксированые ранние стадии жизненного цикла плоских червей в абиссальной среде. Наличие коконов указывает на то, что размножение и эмбриональное развитие происходят непосредственно на больших глубинах, а не являются побочным эффектом миграции или переноса организмов.

В-третьих, эмбриональное развитие внутри коконов оказалось поразительно сходным с процессами, наблюдаемыми у родственных мелководных видов. Это ставит под сомнение представление о том, что глубоководные организмы обязательно должны демонстрировать принципиально иные схемы развития. Напротив, данные указывают на постепенную адаптацию за счет физиологических и экологических механизмов, а не фундаментальных изменений на молекулярном уровне.

Таким образом, все больше данных указывает на то, что многоклеточная жизнь способна адаптироваться к любым условиям, какими бы суровыми они ни были. Открытие коконов плоских червей дополняет растущий массив свидетельств того, что биологическое разнообразие океанских глубин значительно недооценено.

