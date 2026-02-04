Китайские ученые вывели бабочку в космосе
Китайские ученые из Чунцинского университета впервые вывели бабочку на борту космического модуля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьуха.
Эксперимент проводился на орбите Земли. Изначально на борту космического модуля в космос запустили только кокон бабочки. Для того, чтобы кокон смог превратиться в бабочку, ученые создали на модуле специальную экосистему весом 8,3 килограмма — она включала в себя определенное давление воздуха, температуру и влажность внутри герметичной камеры.
Как сообщает источник, показатели экосистемы оставались стабильными все время полета. В результате, в какой-то момент из кокона появилась бабочка — ее появление попало на запись камеры. На получившихся кадрах можно увидеть, как насекомое перемещается внутри герметичной кабины и взмахивает крыльями. По словам ученых, активное поведение бабочки говорит о «хорошей адаптации к микрогравитационной среде в космосе».
«Это не просто еще одно "космическое насекомое", а твердый шаг вперед к осуществимости долговременной работы сложных систем жизнеобеспечения на орбите», — заявил главный конструктор экспериментальной нагрузки Се Гэнсинь.
