Ученые раскрыли, когда люди смогут рожать в космосе

Международная группа ученых, включая научного сотрудника NASA Фатхи Каруиа, заявила, что технологии для размножения человека в космосе станут доступны в обозримом будущем, однако для этого необходимо срочно восполнить критические пробелы в знаниях. Об этом сообщает Daily Mail.

Ключевой проблемой является отсутствие данных о развитии эмбрионов и последующем рождении детей в условиях невесомости. По словам Фатхи Каруиа, требуется международное сотрудничество для проведения таких исследований и разработки этических принципов, которые обеспечат безопасность для профессиональных и частных астронавтов.

Ученые рассматривают возможность транспортировки репродуктивных материалов с Земли. Одним из методов может стать сублимационная сушка яйцеклеток или сперматозоидов для их последующего использования в процедурах экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) за пределами нашей планеты.

Исследователи отмечают, что оборудование, уже используемое в биологических экспериментах на Международной космической станции, сопоставимо с лабораторным оснащением для ЭКО на Земле. Эксперты уверены, что эта технология готова сыграть решающую роль в будущем долгосрочного освоения космоса человеком.