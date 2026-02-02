Юпитер оказался меньше, чем считалось

Астрономы из израильского Института науки Вейцмана заявили, что планета Юпитер оказалась меньше, чем считалось ранее. Об этом сообщает Nature Astronomy.

Как считают ученые, Юпитер является самой большой планетой Солнечной системы. Согласно новому исследованию, реальный размер газового гиганта оказался немного меньше, чем предполагалось — его экваториальный диаметр меньше на 8 километров, а полярный – на 24 километра.

При этом профессор Йохай Каспи из Института Вейцмана подчеркнул, что эта неточность только кажется незначительной. Обновленные данные позволят моделям внутреннего строения Юпитера лучше соответствовать гравитационным данным и измерениям его атмосферы.

Каспи добавил, что размер планет обычно определяют вычисляя расстояние до нее, а также наблюдая за вращением. Но для достижения высокой точности требуются более совершенные методы. В последний раз точные замеры Юпитера проводили почти 50 лет назад — тогда планету исследовали космические аппараты «Вояджер» и «Пионер». Новый анализ стал возможен благодаря миссии NASA «Юнона». Этот космический аппарат исследует Юпитер с 2016 года и передает на Землю огромные массивы данных.

Именно эти данные показали, что размер газового гиганта слегка отличается от человеческих представлений. Как отмечают ученые, информация о Юпитере поможет лучше понять, как вообще возникли планеты и наша звездная система — предполагается, что газовый гигант является первой планетой Солнечной системы.

