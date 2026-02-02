На спутнике Юпитера впервые обнаружили аммиак

На спутнике Юпитера Европе впервые обнаружили соединения, содержащие аммиак. Открытие сделали во время нового анализа архивных данных космического аппарата «Галилей». Оно позволило лучше понять особенности внутреннего океана, скрытого под ледяным панцирем Европы.

© NASA

Ученые пояснили, что аммиак действует как антифриз. Он способен снизить температуру замерзания жидкой воды до 100 К. Таким образом, в недрах ледяных тел Солнечной системы могут существовать незамерзающие океаны, потенциально пригодные для жизни.

Ученые заявили об обнаружении сигнала аммиака на расстоянии 2,20 мкм в ближней инфракрасной области спектра поверхности Европы. Наиболее вероятными веществами назвали гидрат аммиака и хлорид аммония. Важно, что аммиак нестабилен в условиях интенсивного космического излучения. Следовательно, он сформировался на самом спутнике, а не был доставлен из космоса.

Авторы исследования заключили, что материалы, содержащие аммиак, были перенесены из подземного океана Европы или неглубоких недр на поверхность в недавнем геологическом прошлом спутника. Обнаружение компонентов, содержащих аммиак, является первым свидетельством существования азотсодержащих соединений на Европе. Это важно, так как азот играет основополагающую роль в молекулярных основах жизни, сообщает Sci News.

