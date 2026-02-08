Почему с каждым годом становится все больше аллергиков
Ученые называют XXI век «веком аллергии». По статистике, от нее страдает около 40 процентов населения мира, и заболеваемость растет, удваиваясь каждые десять лет. О том, с какими процессами это связывает наука, — в материале «Рамблера».
Что такое микробиом и как он связан с аллергиями?
Микробиом человека — это совокупность триллионов микроорганизмов, обитающих в и на нашем теле. Он включает микробы на коже, в дыхательных путях, в кишечнике, в полости рта и на других поверхностях. Именно эти сообщества формируют уникальную экосистему, которую ученые все активнее связывают с самыми разными аспектами здоровья — от пищеварения до иммунитета и даже когнитивных функций.
В кишечнике бактерии помогают перерабатывать сложные волокна, синтезировать витамины и нейромедиаторы, и взаимодействовать с иммунными клетками, обучая их отличать вредные патогены от безопасных компонентов пищи. Этот «диалог» между микробами и иммунной системой развивается на протяжении всей жизни и формируется под влиянием множества факторов.
Современный образ жизни коренным образом отличается от условий, в которых развивались наши микробы и иммунная система на протяжении миллионов лет. Повышенная гигиена, урбанизация, обработка пищи, химические загрязнители, антибиотики и бедное питание — все это сокращает разнообразие микробиоты, что, по мнению ученых, слова которых приведены в PMC, может приводить к росту аллергий и аутоиммунных реакций.
Гигиеническая гипотеза, выдвинутая в середине XX века, утверждает, что уменьшение контакта с разнообразными микробами на ранних этапах жизни приводит к проблемам с иммунной системой: она начинает «ошибочно» реагировать на безвредные вещества, что проявляется в виде аллергий или хронического воспаления. Современные исследования подчеркивают, что не только инфекционные микроорганизмы, но и комменсальные бактерии (те, что эволюционировали вместе с нами) критически важны для правильного развития иммунитета.
Питание и баланс микробиома
Питание — один из ключевых факторов формирования микробиоты. Рацион, богатый ультраобработанными продуктами, сахаром и жирами, приводит к снижению разнообразия бактерий, в то время как диеты, богатые клетчаткой, растительными продуктами и ферментированными продуктами, поддерживают богатую и стабильную микробную экосистему.
Короткоцепочечные жирные кислоты (SCFA), образующиеся при ферментации клетчатки микробами, являются критическими для питания клеток кишечника, поддержания его барьерной функции и регуляции иммунного ответа. Недостаток этих метаболитов из-за «бедного» рациона может приводить к воспалению и повышенной проницаемости кишечника.
Городская среда и потеря микробного разнообразия
Современные условия жизни с высокой степенью санитарной обработки, кондиционированным воздухом, малым количеством контактов с природой, уменьшением контактов с животными и почвой, — все это сокращает спектр микробов, с которыми мы соприкасаемся. Последствия такого «упрощения» микробной среды обсуждаются в рамках гипотезы «старых друзей», которая утверждает, что утрата эволюционно древних микроорганизмов нарушает регуляцию иммунитета.
Исследования показывают, что дети, выросшие в условиях сельской местности с большим разнообразием микроорганизмов, имеют значительно более устойчивый иммунный профиль, чем сверстники из мегаполисов. Потому что не только отсутствие патогенов, но и потеря «полезных» микробов, с которыми взаимодействовал человеческий иммунитет, способствуют росту иммунных нарушений.
Привычки, которые работают против микробиома
Современный образ жизни включает ряд привычек, которые, по мнению экспертов, негативно влияют на микробиоту:
- Чрезмерная гигиена и антибактериальные средства — хотя они важны для предотвращения инфекций, особенно у уязвимых групп, частое уничтожение микробов снижает разнообразие комменсальных микроорганизмов.
- Употребление антибиотиков без строгой необходимости — антибиотики, по данным The Times if India, разрушают как патогены, так и полезные бактерии, что ведет к длительным сдвигам микробиоты.
- Сидячий образ жизни и стресс — эти факторы тоже ассоциируются с ухудшением микробного разнообразия.
Что поможет улучшить состояние микробиома?
- Обогащение диеты клетчаткой и ферментированными продуктами.
- Использование антибиотиков только по назначению врачей.
- Контакт с природой и животными, а также снижение излишней стерильности среды.
- Пробиотики и пребиотики рассматриваются как потенциальные дополнения к терапии, но требуют дальнейших клинических подтверждений и грамотной персонализации.
Ученые также разрабатывают системные рамки понимания микробиома и его ролей не только в заболеваниях, но и в поддержании здоровья, сообщает журнал Nature. Это может привести к появлению новых подходов в медицине, питании и общественном здравоохранении.
