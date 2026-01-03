Когда лучше чистить зубы: до или после завтрака

Несмотря на то что фундаментальные рекомендации по чистке зубов подтверждены, оптимальный момент утренней чистки остается спорным. «‎Рамблер» собрал исследования по этой теме, чтобы найти ответ.

© Richard Villalonundefined undefined/iStock.com

Основной принцип современной стоматологии — регулярная двухразовая чистка зубов с фторсодержащей пастой. Она помогает удалять бактериальный налет, предотвращать кариес и заболевания десен и воспалительных процессов в полости рта. Однако единого мнения о том, что лучше — чистить до или после завтрака — не существует, и результаты исследований по этому вопросу неоднозначны.

Чистка зубов до завтрака

Сторонники чистки до приема пищи указывают на несколько механизмов, подтвержденных исследованиями и рекомендациями стоматологических организаций:

Защитное действие фтора и увеличение слюноотделения: чистка утром перед завтраком способствует образованию защитного слоя фторсодержащих компонентов на эмали, а также стимулирует слюну, которая помогает нейтрализовать кислоты в полости рта. Об этом говорится в издании Healthline.

Профилактика повреждений эмали: прием пищи, особенно содержащий кислые продукты (цитрусовые, соки, кофе), временно понижает pH и смягчает эмаль, что подтверждает исследование, опубликованное в PubMed Central. Чистка зубов сразу после еды в таком состоянии может усилить механическое повреждение твtрдых тканей зуба. Рекомендация стоматологов — подождать не менее 30–60 минут после еды, чтобы дать слюне нейтрализовать кислоты и восстановить твердые ткани.

Какая еда способствует набору веса: что говорят ученые

Чистка зубов после завтрака

Ночью количество бактерий, в том числе стрептококк мутанс, увеличивается, а их накопление связано с ухудшением гигиены полости рта. Считается, что чистка до пищи уменьшает этот налет перед контактом с завтраком. Однако одно микробиологическое исследование показало, что чистка после завтрака (с или без ополаскивания до нее) снижала количество этих микроорганизмов лучше, чем чистка перед завтраком. Тем не менее на сегодняшний день такие данные требуют дальнейших подтверждений в масштабных клинических испытаниях.

Также часто встречается рекомендация чистить зубы после еды, чтобы механически удалить остатки пищи и сахар, который служит питательной средой для бактерий, способных вызывать кариес. Такой подход ориентирован на то, чтобы снизить задержку остатков пищи, которые могут способствовать росту бактерий.

В то же время другое исследования, направленное на измерение уровня pH слюны до и после еды и чистки, показало, что значительных различий в восстановлении кислотно-щелочного баланса между разными временными точками чистки не наблюдалось, что может указывать на то, что слюна быстро возвращает pH в норму независимо от момента чистки.

Вывод

Научные данные не дают однозначного ответа на вопрос «когда именно лучше чистить зубы утром — до или после завтрака». Чистка до еды может удалять вредные бактерии до их контакта с завтраком и формировать защитный слой на эмали, но это не отменяет последующей гигиенической обработки после приема пищи при необходимости. Как бы то ни было, обе стратегии при условии регулярности и использования фторсодержащей пасты помогают поддерживать здоровье зубов.

Ранее мы разбирались, почему некоторые люди не пахнут потом.