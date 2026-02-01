Ученые объяснили, как наблюдать парад планет в России
В феврале россияне смогут увидеть в небе сразу несколько планет Солнечной системы. Об этом сообщил инженер учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев, передает ТАСС.
Ученый объяснил, где будет происходить необычное явление.
«Низко над горизонтом можно будет увидеть яркую планету Венеру, чуть выше и южнее на небе можно будет увидеть последовательно: Меркурий, Луну, Сатурн и Нептун (Нептун виден только в телескоп)», — рассказал Санакоев.
Он уточнил, что парад планет пройдет в конце февраля вечером.
Кроме того, в середине февраля начнется кольцевое солнечное затмение, но его можно наблюдать только в Антарктиде.
Ранее астрономы рассказали, что парад планет будет виден невооруженным взглядом в Москве и других городах России.