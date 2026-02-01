Ученые объяснили, как наблюдать парад планет в России

В феврале россияне смогут увидеть в небе сразу несколько планет Солнечной системы. Об этом сообщил инженер учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев, передает ТАСС.

© NASA

Ученый объяснил, где будет происходить необычное явление.

«Низко над горизонтом можно будет увидеть яркую планету Венеру, чуть выше и южнее на небе можно будет увидеть последовательно: Меркурий, Луну, Сатурн и Нептун (Нептун виден только в телескоп)», — рассказал Санакоев.

Он уточнил, что парад планет пройдет в конце февраля вечером.

Кроме того, в середине февраля начнется кольцевое солнечное затмение, но его можно наблюдать только в Антарктиде.

Ранее астрономы рассказали, что парад планет будет виден невооруженным взглядом в Москве и других городах России.