Жители Москвы смогут увидеть большой парад планет

Москвичи после захода солнца в конце февраля 2026 года смогут увидеть большой парад планет. Меркурий, Венера, Сатурн и Юпитер будут видны на небе невооруженным глазом, сообщила Агентству "Москва" старший научный сотрудник Московского физико-технического института Евгения Кравченко.

Она добавила, что с помощью телескопа будет возможность увидеть сразу шесть планет, включая Уран и Нептун. При этом Марс будет доступен для наблюдения в утренние часы.

Специалист отметила, что наиболее яркими на небе будут Венера и Юпитер. Венера, Сатурн и Нептун будут расположены в западной части небосвода, тогда как Юпитер и Уран окажутся ближе к зениту.

Кравченко пояснила, что парадом планет называют астрономическое явление, при котором несколько планет Солнечной системы оказываются по одну сторону от Солнца и находятся на небесной сфере относительно близко друг к другу. Это не одномоментное событие, а период, который продолжается как минимум несколько недель.

Ранее сообщалось, что Меркурий, Венера и Марс стали видны на снимках Солнца. По данным ученых, кульминация парада планет настанет 21–22 января, когда Меркурий еще ближе подойдет к светилу. В результате будет выстроена симметричная конфигурация планет в виде креста.