Эксперт объяснил происхождение яркого шара в небе над Пермским краем

Сотрудник пермского планетария Виталий Францев объяснил возможное происхождение яркого шара в небе над Пермским краем. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Францева, шар мог быть искусственным спутником Земли. Яркое свечение эксперт объяснил тем, что шар мог войти в плотные слои атмосферы, после чего начал сгорать.

«Больше всего это похоже на вхождение в плотные слои атмосферы искусственного спутника Земли. Он сгорел в плотных слоях», — заявил он.

Эксперт также добавил, что на данный момент на орбите Земли расположены более 11 тысяч действующих спутников, при этом их число только увеличивается.

«Либо же это железосодержащий метеорит упал. Два варианта возможны. Кроме того, на низкой орбите еще летают разведывательные спутники», — добавил Францев.

Ранее в небе над Пермским краем увидели яркий огненный шар.