Ночное небо Пермского края озарил загадочный огненный шар

Вечером в четверг над Пермским краем пронесся яркий огненный шар, который, по мнению экспертов, мог быть метеором.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, очевидцы запечатлели это явление на видео, когда находились на трассе Пермь-Краснокамск. Авторы канала предполагают, что это была мощная вспышка, вызванная пролетом метеора. В публикации также отмечается, что "болид, вероятно, сгорел в плотных слоях атмосферы".

Российские туристы в Дубае засняли загадочный огненный шар в небе

Местные жители были поражены необычным зрелищем, которое стало темой обсуждения в социальных сетях. Специалисты продолжают анализировать произошедшее и собирать данные о метеоритной активности в регионе.

Ранее метеорит, найденный в Тверской области, выставили на продажу за 40 млн рублей.