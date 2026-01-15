У кометы 3I/ATLAS нашли еще одну аномалию

Ученый из Гарвардского университета Ави Леб заявил, что у кометы 3I/ATLAS обнаружена новая аномалия.

По словам ученого, она связана с облаком из пыли и газа вокруг объекта. Как рассказал Леб, в нем отсутствуют следы микроскопических частиц пыли, что выходит за рамки ожидаемого.

«Примечательно отсутствие следов микроскопических частиц пыли, которые усилили бы синий цвет за счет рэлеевского рассеяния. Более того, эти мелкие частицы подверглись бы сильному давлению солнечной радиации и образовали бы стандартный кометный хвост, распространяющийся от Солнца», — заявил Леб.

Ученый добавил, что причина аномалии может быть в том, что вокруг 3I/ATLAS находится гораздо большая масса пыли, чем предполагалось. Из-за этого в ней могут быть гораздо более крупные частицы, чем у обычных комет.

3I/ATLAS — космическое тело со свойствами кометы, замеченное в Солнечной системе. Его примерный возраст превышает возраст Солнца, что делает 3I/ATLAS потенциально самой старой из всех когда-либо наблюдаемых человечеством комет. При этом, в соцсетях нашла популярность теория о том, что 3I/ATLAS может иметь искусственное происхождение.

19 декабря 3I/ATLAS максимально приблизился к Земле на расстояние 270 миллионов километров. После этого он начал движение обратно в отдаленные области Солнечной системы.