Комета 3I/ATLAS улетает от Земли

Межзвездная комета 3I/ATLAS преодолела область максимального сближения с Землей, и удаляется во внешнюю часть Солнечной системы. Об этом сообщает Space.com.

Отмечается, что 19 декабря 3I/ATLAS максимально приблизился к Земле на расстояние 270 миллионов километров. После этого он начал движение обратно в отдаленные области Солнечной системы, а затем окончательно покинет ее.

3I/ATLAS — третье замеченное небесное тело в Солнечной системе, попавшее сюда из межзвездного пространства. Из-за этого оно получило повышенный интерес со стороны ученых, как возможность изучить образование комет вне нашей системы. При этом, 3I/ATLAS успел несколько раз удивить ученых. Так, 29 октября астрономы обнаружили, что яркость объекта выше ожидаемого.

Как сообщает издание, собранные с помощью 3I/ATLAS данные будут полезны ученым еще долгое время.