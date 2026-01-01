Как сон убивает наше сердце: новое исследование

Связь между условиями сна и здоровьем сердечно-сосудистой системы долгое время рассматривалась преимущественно через призму продолжительности сна и уровня шума. Однако в последние годы внимание исследователей все чаще привлекает другой фактор — ночное освещение в спальне. «‎Рамблер» расскажет, что показали новые научные данные.

Ночной свет как фактор сердечно-сосудистого риска

Искусственное освещение в ночное время нарушает работу циркадных ритмов — внутренних биологических часов, регулирующих сон, гормональный баланс, давление и обмен веществ. Ключевую роль в этом процессе играет мелатонин — гормон, вырабатывающийся в темноте. Его снижение связано не только с ухудшением сна, но и с повышением активности симпатической нервной системы, отвечающей за стрессовые реакции.

Повышенный уровень ночного освещения приводит к тому, что организм остается в состоянии «боевой готовности» даже во сне. Это сопровождается учащением сердечного ритма, колебаниями артериального давления и активацией воспалительных процессов, которые лежат в основе атеросклероза.

Данные нового исследования

Новое исследование, проведенное учеными из США и представленное на ежегодной сессии Американской кардиологической ассоциации в ноябре 2025 года, дало одно из самых убедительных подтверждений этой связи. В работе приняли участие 466 взрослых жителей Бостона, у которых на момент начала наблюдений не было диагностированных сердечно-сосудистых заболеваний или активных онкологических процессов.

Особенность исследования заключалась в использовании нейровизуализации. Уровень освещенности в домах участников сопоставляли с данными ПЭТ/КТ-сканирования, которое позволяло оценить активность определенных зон мозга, связанных со стрессом, а также уровень воспаления в стенках артерий.

Результаты, опубликованные в Newsroom, показали, что у людей, спавших при более высоком уровне ночного света, наблюдалось:

повышение активности участков мозга, участвующих в стрессовой реакции;

усиление воспалительных процессов в сосудах;

сочетание факторов, напрямую связанных с развитием инфаркта миокарда и инсульта.

По словам руководителя исследования Шейди Абохашема, даже незначительное увеличение освещения в спальне может активировать стрессовую реакцию центральной нервной системы. Мозг воспринимает свет как сигнал бодрствования, что нарушает нормальное ночное «переключение» организма в режим восстановления.

Активация стрессовых центров приводит к выбросу гормонов, таких как кортизол и адреналин. Эти вещества усиливают воспаление сосудистой стенки, способствуют повреждению эндотелия и создают условия для накопления атеросклеротических бляшек. Со временем этот процесс увеличивает вероятность хронических сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые подчеркивают, что речь идет не только о ярком свете. Даже работающий телевизор, уличные фонари за окном, ночники или экраны электронных устройств способны создавать уровень освещенности, достаточный для нарушения физиологических процессов.

Насколько возрастает риск?

Исследование показало количественную связь между уровнем ночного освещения и будущими сердечными проблемами. Каждое стандартное отклонение повышения уровня света во время сна было связано с:

увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний на 35 процентов в течение ближайших пяти лет;

ростом риска на 22 процента в диапазоне ближайших 10 лет.

Важно, что эта корреляция сохранялась даже после учета других факторов: шума, уровня дохода, плотности застройки, качества воздуха и социально-экономических условий.

Усиление эффекта в стрессовой среде

Дополнительный анализ показал, что вред ночного света усиливается у людей, живущих в условиях повышенного фонового стресса. Тогда ночное освещение действует не изолированно, а накладывается на уже существующую нагрузку на нервную и сердечно-сосудистую системы. В результате воспалительные процессы развиваются быстрее, а компенсаторные механизмы организма истощаются.

Практические рекомендации

На основании полученных данных исследователи рекомендуют:

Максимально затемнять спальню в ночное время; Отказаться от использования гаджетов перед сном; Использовать плотные шторы или жалюзи; При необходимости надевать маску для сна; Выбирать светильники с экранированным, направленным светом и датчиками движения; Убирать на ночь из поля зрения постоянные источники фонового света.

В последние годы появляется все больше данных о том, что ночной свет влияет не только на сон, но и на обмен веществ, уровень глюкозы, артериальное давление и хроническое воспаление. Это исследование стало одним из первых, которое наглядно показало, как именно ночное освещение через мозговые механизмы может запускать патологические процессы в сосудах.

