Кто такие ‎малоспящие и как им хватает четырех часов сна в сутки

Утверждение, что человеку необходимо семь–восемь часов сна для полноценного восстановления, считается научным консенсусом. Однако существует крайне редкая категория людей — так называемые «малоспящие», которым стабильно хватает четырех–шести часов сна без признаков недосыпа. Их когнитивные способности, настроение и здоровье остаются в норме.

© Piccerella/iStock.com

Вопрос, как это возможно, долгое время оставался открытым. Лишь недавно генетика, нейрофизиология и сомнология приблизились к пониманию этого уникального феномена. Подробнее о природе этого явления читайте в материале «‎Рамблера».

Кто такие малоспящие и почему они не устают?

Малоспящие — это люди, чья природная потребность во сне существенно ниже общепринятой нормы. В отличие от людей с хроническим недосыпом, они не испытывают сонливости, упадка сил, снижения внимания и настроения. Они не догоняют «сонной задолженности» на выходных и могут стабильно спать четыре–шесть часов в течение всей жизни. Это фенотип, а не результат тренировки.

«Людей нельзя превратить в малоспящих через волевые усилия — это врожденная особенность, связанная с активностью конкретных генов», — заявил доктор Ин-Гу Ху, нейробиолог из UCSF, в исследовании, опубликованном в PubMed Central.

Синдром задержки фазы сна: почему внутренние часы не дают вам спать по ночам

Генетические корни феномена

Ключевое открытие было сделано в 2009 году, когда была идентифицирована мутация в гене DEC2 (BHLHE41), влияющая на продолжительность сна. Мутация DEC2 приводит к тому, что сон становится более «концентрированным» и глубоким. Носители этой мутации за четыре–пять часов получают столько же пользы от сна, сколько обычные люди за семь–восемь часов Science, 2009.

Дальнейшие исследования выявили и другие гены, влияющие на сон:

ADRB1 — бета-1-адренорецептор, участвующий в активации бодрствующих нейронов. Его мутация связана с постоянной бодростью при коротком сне.

— бета-1-адренорецептор, участвующий в активации бодрствующих нейронов. Его мутация связана с постоянной бодростью при коротком сне. NPSR1 — нейропептидный рецептор, регулирующий возбуждение. Мутации в этом гене усиливают устойчивость к депривации сна.

— нейропептидный рецептор, регулирующий возбуждение. Мутации в этом гене усиливают устойчивость к депривации сна. GRM1 — ген рецептора глутамата, влияющий на архитектуру медленного сна.

Как устроен их сон?

Физиологически сон сверхмалоспящих устроен иначе. Они быстрее входят в фазу глубокого сна и проводят в ней больше времени в единицу часа. Исследования ЭЭГ показали у них более интенсивные дельта-волны, характерные для фазы восстановления, и повышенную нейронную синхронность, говорится в исследовании eLife, 2025.

Также у них наблюдается повышенная экспрессия белка BDNF (brain-derived neurotrophic factor) — нейротрофина, играющего важную роль в защите нейронов и нейропластичности. Это может объяснять их когнитивную устойчивость даже после длительного бодрствования.

Интересно, что у них в мозге активнее работает префронтальная кора — центр принятия решений, внимания и самоконтроля. МРТ-исследования подтверждают, что эти области остаются активными даже спустя 18 часов бодрствования.

Насколько это распространено

По оценкам ученых, малоспящие составляют менее одного процента населения. Их трудно выявить, поскольку большинство из них — это скорее хронически недосыпающие, чем обладатели редкой мутации. Ключевое различие — субъективное ощущение отдыха и объективное отсутствие когнитивных или эмоциональных нарушений.

У них нет проблем с засыпанием или частых пробуждений. Они быстро засыпают, глубоко спят и просыпаются бодрыми. У людей с инсомнией же наблюдается тревожность, усталость, снижение настроения и концентрации. Бессонница требует лечения, малоспящий фенотип — нет.

Кроме того, у малоспящих нередко наблюдаются выраженные утренние хронотипы: они рано ложатся, рано встают, чувствуют прилив энергии с утра. Это отличает их и от «жаворонков» с обычной длительностью сна.

По данным Гарвардской школы медицины, у людей, стабильно спящих менее шести часов, на 13–15 процентов выше риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и депрессии. Это подчеркивает важность отличать редких «настоящих» короткоспящих от большинства тех, кому просто не хватает сна.

Малоспящие среди известных людей

Короткий сон был зафиксирован у ряда известных личностей. Маргарет Тэтчер, Никола Тесла, Леонардо да Винчи — всем им приписывают способность обходиться тремя–пятью часами сна. Хотя не все случаи подтверждены, современные генетические данные заявляют: подобные феномены возможны и реальны.

Изучение сверхмалоспящих важно не только для расширения представлений о сне. Это может привести к разработке лекарств, усиливающих восстановительные функции сна, — например, для работы в условиях дефицита сна (у врачей, космонавтов, военных).

Уже ведутся исследования веществ, имитирующих эффект мутаций DEC2 и ADRB1, которые потенциально могут усиливать эффективность сна без его удлинения. Однако это направление требует осторожности, поскольку искусственное сокращение сна у большинства людей все же вредно.

Ранее мы писали, можно ли научиться «отключать» боль силой мысли.