Полнолуние вызывает бессонницу: миф или правда
С древности считается, что полнолуние «будоражит кровь», вызывает тревожность, ухудшает сон и даже провоцирует приступы безумия. За последние 15 лет проводилось много исследований, и они дали ответы куда сложнее, чем простое «да» или «нет». «Рамблер» разобрался, что подтверждено наукой, а что относится к области суеверий.
Сон — один из ключевых физиологических процессов. Его качество зависит от множества факторов: уровня освещенности, гормонов, температуры тела, стресса и пищевых привычек. Луна при этом — единственный крупный небесный объект, регулярно меняющий яркость и форму. Логично, что ученые изучают, может ли лунный цикл влиять на внутренние биоритмы человека, так же как влияет на геофизические явления — например, приливы и отливы.
Что говорят научные исследования?
1. Исследование Базельского университета
Одно из самых цитируемых исследований было опубликовано в журнале Current Biology. Ученые проанализировали данные полисомнографии (измерения мозговых волн, дыхания, движений) у 33 человек и обнаружили:
- во время полнолуния люди засыпали в среднем на пять минут дольше,
- общая продолжительность сна снижалась на 20 минут,
- качество глубокого сна снижалось на 30 процентов,
- уровень мелатонина — гормона сна — был ниже, чем в другие лунные фазы,
- многие испытуемые сообщали о «более беспокойной ночи».
Исследователи объяснили эффект повышенной яркостью света ночью. Другой причиной они назвали возможную чувствительность биологических часов к лунному циклу.
Исследования Университета Вашингтона и Аргентины)
Более крупная работа опубликована в Science Advances, Ученые изучали сон у:
- жителей современных мегаполисов,
- жителей сельских регионов,
- индейцев-цимане, живущих без электричества.
Во всех трех группах повторялась одна закономерность: в дни, предшествующие полнолунию, люди ложились позже и спали меньше. Авторы сделали вывод: влияние Луны может быть эволюционным — в доэлектрическую эпоху более яркие ночи способствовали увеличению активности человека.
Исследования, которые не подтвердили связь
Однако часть научных работ не обнаружила статистически значимых различий. Например, крупный анализ, опубликованный в Sleep Medicine Reviews, не подтвердил устойчивости эффекта. По мнению авторов, результаты могут зависеть от методологии, культурных привычек и психологических ожиданий. Иначе говоря: связь есть, но она слабая и непостоянная.
Шестое чувство: существует ли интуиция или это миф
В итоге почему Луна влияет на сон?
1. Яркое освещение ночью
В полнолуние Луна освещает местность в 25 раз ярче, чем в обычные ночи. Даже при закрытых шторах небольшое количество света может попадать в комнату и снижать выработку мелатонина. Организм реагирует на свет как на сигнал бодрствования.
2. Биологические ритмы
У некоторых животных есть лунные биоритмы — циркалунные. У людей они выражены гораздо слабее, но полностью исключить их существование нельзя. Исследователи предполагают, что такие ритмы могут быть остатком эволюционного механизма.
3. Психологический фактор
Многие знают о мифах вокруг полнолуния, и ожидание «плохого сна» само по себе может ухудшать его. Это эффект ноцебо: когда человек чувствует то, что подсознательно ожидает.
Влияет ли Луна на сны и эмоциональное состояние?
Некоторые работы показывают, что люди чаще сообщают о ярких или тревожных снах в период полнолуния. Ученые связывают это не с энергетикой Луны, а с более поверхностным сном: чем хуже человек спит, тем лучше запоминает сновидения. Учитывая все вышеперечисленные факторы, которые могут влиять на сон в период полнолуния, можно выделить группы людей, которые будут к нему особенно чувствительны:
- люди с тревожными расстройствами;
- люди с нарушенным циркадным ритмом (сменная работа, перелеты);
- подростки и дети, у которых свет сильнее подавляет мелатонин;
- люди, спящим при открытых шторах.
Но и здесь эффект индивидуален. Для большинства людей Луна вообще никак не отражается на сне.
Как можно обезопасить себя?
- Использовать плотные шторы или маску для сна;
- Выдерживать стабильный режим отхода ко сну;
- Избегать яркого света экранов за час до сна;
- Проветривать комнату — прохлада улучшает глубину сна;
- Исключить кофеин и тяжелую пищу вечером.
Эти простые меры помогают компенсировать даже возможное воздействие лунного света. В любом случае воздействие спутника хоть и может сказываться на сне, но проявляется не сильно и далеко не у всех.
Ранее мы писали, что случится, если вдруг исчезнет Луна.