Полнолуние вызывает бессонницу: миф или правда

С древности считается, что полнолуние «будоражит кровь», вызывает тревожность, ухудшает сон и даже провоцирует приступы безумия. За последние 15 лет проводилось много исследований, и они дали ответы куда сложнее, чем простое «да» или «нет». «Рамблер» разобрался, что подтверждено наукой, а что относится к области суеверий.

Сон — один из ключевых физиологических процессов. Его качество зависит от множества факторов: уровня освещенности, гормонов, температуры тела, стресса и пищевых привычек. Луна при этом — единственный крупный небесный объект, регулярно меняющий яркость и форму. Логично, что ученые изучают, может ли лунный цикл влиять на внутренние биоритмы человека, так же как влияет на геофизические явления — например, приливы и отливы.

Что говорят научные исследования?

1. Исследование Базельского университета

Одно из самых цитируемых исследований было опубликовано в журнале Current Biology. Ученые проанализировали данные полисомнографии (измерения мозговых волн, дыхания, движений) у 33 человек и обнаружили:

во время полнолуния люди засыпали в среднем на пять минут дольше,

общая продолжительность сна снижалась на 20 минут,

качество глубокого сна снижалось на 30 процентов,

уровень мелатонина — гормона сна — был ниже, чем в другие лунные фазы,

многие испытуемые сообщали о «более беспокойной ночи».

Исследователи объяснили эффект повышенной яркостью света ночью. Другой причиной они назвали возможную чувствительность биологических часов к лунному циклу.

Исследования Университета Вашингтона и Аргентины)

Более крупная работа опубликована в Science Advances, Ученые изучали сон у:

жителей современных мегаполисов,

жителей сельских регионов,

индейцев-цимане, живущих без электричества.

Во всех трех группах повторялась одна закономерность: в дни, предшествующие полнолунию, люди ложились позже и спали меньше. Авторы сделали вывод: влияние Луны может быть эволюционным — в доэлектрическую эпоху более яркие ночи способствовали увеличению активности человека.

Исследования, которые не подтвердили связь

Однако часть научных работ не обнаружила статистически значимых различий. Например, крупный анализ, опубликованный в Sleep Medicine Reviews, не подтвердил устойчивости эффекта. По мнению авторов, результаты могут зависеть от методологии, культурных привычек и психологических ожиданий. Иначе говоря: связь есть, но она слабая и непостоянная.

В итоге почему Луна влияет на сон?

1. Яркое освещение ночью

В полнолуние Луна освещает местность в 25 раз ярче, чем в обычные ночи. Даже при закрытых шторах небольшое количество света может попадать в комнату и снижать выработку мелатонина. Организм реагирует на свет как на сигнал бодрствования.

2. Биологические ритмы

У некоторых животных есть лунные биоритмы — циркалунные. У людей они выражены гораздо слабее, но полностью исключить их существование нельзя. Исследователи предполагают, что такие ритмы могут быть остатком эволюционного механизма.

3. Психологический фактор

Многие знают о мифах вокруг полнолуния, и ожидание «плохого сна» само по себе может ухудшать его. Это эффект ноцебо: когда человек чувствует то, что подсознательно ожидает.

Влияет ли Луна на сны и эмоциональное состояние?

Некоторые работы показывают, что люди чаще сообщают о ярких или тревожных снах в период полнолуния. Ученые связывают это не с энергетикой Луны, а с более поверхностным сном: чем хуже человек спит, тем лучше запоминает сновидения. Учитывая все вышеперечисленные факторы, которые могут влиять на сон в период полнолуния, можно выделить группы людей, которые будут к нему особенно чувствительны:

люди с тревожными расстройствами;

люди с нарушенным циркадным ритмом (сменная работа, перелеты);

подростки и дети, у которых свет сильнее подавляет мелатонин;

люди, спящим при открытых шторах.

Но и здесь эффект индивидуален. Для большинства людей Луна вообще никак не отражается на сне.

Как можно обезопасить себя?

Использовать плотные шторы или маску для сна; Выдерживать стабильный режим отхода ко сну; Избегать яркого света экранов за час до сна; Проветривать комнату — прохлада улучшает глубину сна; Исключить кофеин и тяжелую пищу вечером.

Эти простые меры помогают компенсировать даже возможное воздействие лунного света. В любом случае воздействие спутника хоть и может сказываться на сне, но проявляется не сильно и далеко не у всех.

