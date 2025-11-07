Шестое чувство: существует ли интуиция или это миф

Иногда мы чувствуем, что что-то не так, хотя, казалось бы, поводов для этого нет — и в итоге оказываемся правы. Многие объясняют это интуицией или, как еще ее называют, шестым чувством. Но действительно ли у человека есть скрытая способность улавливать сигналы, не замечаемые обычными органами чувств? Ответ на этот вопрос читайте в материале «‎Рамблера».

В классической физиологии у человека выделяют пять чувств: зрение, слух, вкус, обоняние и осязание. Однако современные нейробиологи давно утверждают, что этим список не ограничивается. Наш организм способен воспринимать десятки различных типов сигналов — просто не все из них мы осознаем.

К дополнительным чувствам, подтвержденным наукой, относят проприоцепцию (ощущение положения тела в пространстве), интероцепцию (ощущение внутренних процессов — сердцебиения, дыхания, температуры) и вестибулярное восприятие (ощущение равновесия и ускорения).

Некоторые исследователи, сообщается в Duke University School of Medicine, выделяют даже нейробиотическое чувство — связь между микробиомом кишечника и мозгом, которая напрямую влияет на эмоции и поведение.

То, что раньше казалось сверхъестественным, сегодня легко объясняется с точки зрения нейрофизиологии. Мы не «угадываем» происходящее — мы просто обрабатываем больше данных, чем успеваем осознать. Таким образом, ‎шестое чувство действительно существует, но оно включает в себя целую совокупность способностей ощущать те или иные вещи.

Проприоцепция

Попробуйте закрыть глаза и поднять руку. Вы без труда понимаете, где она находится, хотя не видите ее. Это и есть проприоцепция — восприятие положения и движения тела через специальные рецепторы в мышцах, суставах и сухожилиях.

Исследование, опубликованное в Medical Xpress в 2024 году, показало, что при повреждении этой системы человек буквально «теряет тело»: не может стоять без зрительного контроля и не чувствует собственных движений. Ученые называют это шестым чувством, потому что без него невозможна координация, равновесие и ощущение собственного «я».

Интересно, что у спортсменов, танцоров и музыкантов эта система развита особенно сильно. Их мозг тренируется мгновенно корректировать движения, даже не задумываясь.

Интероцепция

Если вы когда-нибудь чувствовали, что заболеваете, еще до того как поднялась температура, — это результат работы интероцепции. Она объединяет внутренние сигналы тела: от ритма сердца и дыхания до уровня сахара в крови.

Современные исследования показывают, что интероцепция напрямую связана с эмоциональной регуляцией. Когда человек способен «слышать» сигналы своего тела, он лучше справляется со стрессом, тревогой и паническими атаками.

«Люди с развитым внутренним чувством чаще делают правильные решения, потому что чувствуют тело раньше, чем осознают ситуацию», — говорится в обзоре Psychology Today.

Ученые из Кембриджа даже создали шкалу интероцептивной чувствительности. Она доказывает, что, чем точнее человек может, например, определить частоту своего сердцебиения без пульсометра, тем выше его способность к эмоциональной саморегуляции.

Вестибулярное восприятие

Если вы когда-нибудь ощущали, что «земля уходит из-под ног» в момент тревоги или внезапного страха, — это проявление работы вестибулярной системы. Она отвечает за чувство равновесия, ускорения и положения тела в пространстве. Благодаря ей мозг мгновенно понимает, стоим ли мы прямо, движемся ли вперед или падаем, даже если глаза закрыты.

Ученые называют ее «внутренним компасом»: она помогает нам ориентироваться в мире и поддерживает ощущение стабильности не только физически, но и эмоционально. Исследования Harvard Health Publishing показывают, что вестибулярная система связана с отделами мозга, отвечающими за страх, ориентацию и чувство контроля над ситуацией.

Психологи отмечают, что люди с развитым чувством равновесия лучше чувствуют границы собственного тела и быстрее реагируют на изменения среды — буквально «улавливают» сигналы до того, как осознают их. Именно поэтому вестибулярное восприятие считают частью физиологической основы интуиции: оно помогает мозгу распознавать угрозу или изменение ситуации, еще до того как мы успеваем это понять.

Нейробиотическое чувство

Совсем недавно исследователи из Университета Дьюка (США) обнаружили особый тип клеток — нейроподы, которые соединяют кишечник и мозг через блуждающий нерв. Эти клетки способны за миллисекунды передавать сигналы о составе пищи и активности микробов в кишечнике, влияя на настроение и аппетит. Ученые называют это новым типом сенсорной системы, или нейробиотическим чувством, пишет Popular Mechanics.

Фактически, мозг постоянно получает данные из кишечника, реагируя на них изменением эмоционального фона. Так объясняется, почему стресс «чувствуется животом», а тревога сопровождается спазмами и нарушением пищеварения.

Интуиция как продукт мозга

Когда говорят о шестом чувстве в повседневном смысле, чаще имеют в виду интуицию — способность принимать решения без логического анализа. Нейрофизиологи объясняют это как взаимодействие двух систем мозга: рациональной (префронтальная кора) и эмоциональной (миндалевидное тело). Когда мозг сталкивается с ситуацией, похожей на прошлый опыт, он мгновенно активирует «паттерн реакции», выдавая ощущение уверенности: «я это уже знаю».

Исследование Университета Нью-Саут-Уэльса показало, что люди действительно могут чувствовать изменения в поле зрения, не осознавая, что именно изменилось. Это и создает эффект «предчувствия». То есть в этом контексте интуиция — это результат накопленного опыта, который мозг обрабатывает быстрее, чем мы успеваем подумать.

А что насчет экстрасенсорики?

Научных доказательств существования телепатии, предвидения или других форм «экстрасенсорного восприятия» по-прежнему нет. Большинство экспериментов с экстрасенсорным восприятием (ЭСВ) давали статистически незначимые результаты.

Таким образом, шестое чувство не является сверхспособностью. Это совокупность сложных сенсорных систем, которые мы просто не осознаем. Наш мозг постоянно анализирует миллионы сигналов — от положения тела до химического состава крови. Иногда он успевает сообщить об этом словами, а иногда — только легким ощущением, что «что-то не так».

