Почему на Марсе исчезла вода, а на Земле — нет

Когда мы смотрим на фотографии Марса — красной, холодной и сухой планеты — сложно представить, что когда-то он мог быть похож на Землю: с водой, возможно — даже с условиями для жизни. Но что произошло? Читайте об этом в материале «‎Рамблера».

Примерно три-четыре миллиарда лет назад атмосфера Марса исчезла. Исчезновение плотной атмосферы означает, что вода на поверхности перестала удерживаться — жидкость испарялась, ледяная шапка и подледные слои не могли полностью компенсировать потерю. Планета превратилась в холодный, сухой и безжизненный мир.

Значительный прорыв в понимании истории атмосферы Марса сделал орбитальный аппарат MAVEN, запущенный НАСА. Он изучил верхние слои марсианской атмосферы, и обнаружил, что частицы газа выводятся в космос. Собранные факты дают ясное понимание: утечка атмосферы вызвана не катаклизмом, а постоянным, медленным, непрерывным воздействием Солнца при отсутствии защиты.

По оценкам современных ученых, Марс до сих пор теряет порядка 100 граммов атмосферы каждую секунду — этого достаточно, чтобы за миллиарды лет лишить планету прежней плотной газовой оболочки. Данные продемонстрированы в NASA Scientific Visualization Studio. Причем потеря была особенно активной примерно 4,0–4,2 миллиарда лет назад, сразу после того, как Марс утратил глобальное магнитное поле.

Почему отсутствие магнитного поля оказалось критичным?

У Земли есть мощное внутреннее геомагнитное поле — глобальный щит, который отклоняет заряженные частицы солнечного ветра и защищает атмосферу. У Марса — таких глобальных полюсов нет: его древний динамо-механизм в ядре прекратил работать, и планета осталась без защиты.

В результате солнечный ветер и поток высокоэнергетичных частиц беспрепятственно взаимодействовали с верхними слоями атмосферы, «сдувая» ее в космос — процесс, который называется утечкой атмосферы.

Что фиксируют современные наблюдения?

MAVEN не просто показал, что утечка происходит — он измерил ее скорость и характер. Даже сегодня, когда атмосфера Марса уже крайне разрежена, частицы (например, углекислый газ, кислород) продолжают выбрасываться в космос, особенно во времена солнечных вспышек.

Исследования 2025 года, опубликованные в Universe Today, подтверждают: при благоприятных для утечки условиях (интенсивный солнечный ветер, воздействие плазменных волн) частицы атмосферы ускоряются настолько, что покидают планету навсегда. Сравнивая изотопы инертных газов, таких как аргон, ученые выяснили: значительная доля атмосферы — вероятно, большая часть — была утрачена.

Почему Земле «повезло» — и она сохранила атмосферу?

Главная причина — наличие геомагнитного поля, созданного тектоническим и термодинамическим динамо-механизмом в ядре. Это поле отклоняет заряженные частицы, защищая атмосферу от «сдувания».

Кроме того, гравитация Земли сильнее — удержать тяжелые молекулы намного проще, чем на Марсе (его гравитация равна примерно 38 процентам земной). Это обеспечивает дополнительную защиту против утечки.

Также важную роль играет и размер планеты: крупные объекты со временем хуже теряют газовую оболочку. Для Марса — меньшего и слабее защищенного — условия оказались критичными.

Что ждет Марс в будущем?

Сегодня ученые рассматривают возможность восстановления атмосферы искусственным путем. Это будет стоить гигантских усилий: от доставки газа до создания магнитного щита. Но даже при реализации такого фантастического сценария понадобится десятки поколений.

