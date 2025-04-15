Когда человечество колонизирует Марс

Уже сегодня NASA, ESA, SpaceX и китайская CNSA разрабатывают стратегии пилотируемых миссий на Марс, а в научной литературе появляются все более конкретные оценки возможностей жизнеобеспечения, терраформирования и долгосрочного проживания на Красной планете. Но насколько реалистична колонизация в ближайшие 50–100 лет? Какие препятствия нам предстоит преодолеть? На эти вопросы ответит «‎Рамблер».

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Атмосфера и условия на поверхности

Марс — холодная пустыня с атмосферой, состоящей на 95 рпоцентов из углекислого газа. Атмосферное давление в 170 раз ниже земного (среднее — около шести мбар), температура колеблется от –125 °C до +20 °C в редкие часы марсианского дня.

Из-за отсутствия магнитосферы и слабой атмосферы Марс подвержен сильной радиации. Уровень галактических космических лучей и солнечной радиации превышает допустимые для человека нормы в 2,5–5 раз (Science, 2013).

Вопрос радиационной защиты

Исследование NASA показало, что во время полета туда и обратно астронавт получит около 660 миллизиверт радиации — почти допустимый предел за всю карьеру космонавта (Science, 2013). На поверхности потребуется строительство баз под поверхностью или покрытие их толстым слоем марсианского реголита (один–три метра), чтобы снизить радиационную нагрузку до приемлемых значений.

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Жизнеобеспечение и выращивание пищи

Основной подход — замкнутые биорегенеративные системы. Исследования проекта MELiSSA (ESA) и BIOS-3 (Россия) показывают, что возможно построение автономных экосистем с выращиванием пищи и переработкой отходов в условиях ограниченного ресурса. В 2021 году эксперименты на борту МКС подтвердили, что многие культуры, включая салат, редис и картофель, могут прорастать в контролируемых условиях низкой гравитации (Life Sciences in Space Research, 2021).

Дополнительно разрабатываются методы получения воды из марсианского льда и извлечения кислорода из CO₂. Технология MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment), установленная на марсоход Perseverance, уже продемонстрировала возможность выделения кислорода из атмосферы.

Психология и социальные факторы

Колонисты столкнутся с изоляцией, скукой, отсутствием привычной социальной среды. Эксперименты в изоляции, например, Mars500 и HI-SEAS, выявили повышенный уровень стресса, снижение когнитивных способностей и нарушения сна у участников. Это означает необходимость создания благоприятной психологической среды и систем психологической поддержки в реальном времени.

Терраформирование: миф или реальность?

Терраформирование — изменение климата и атмосферы Марса до землеподобного состояния — остается далекой перспективой. Расчеты Jakosky & Edwards, Nature Astronomy, 2018 показали, что даже если использовать все доступные запасы CO₂ на Марсе, атмосферное давление возрастет максимум до 7 процентов от земного. Это недостаточно для поддержания жидкой воды или дыхания без скафандра.

Транспортировка и логистика

Основным кандидатом на доставку людей остается Starship от SpaceX, рассчитанный на посадку на Марс без промежуточной сборки. Но даже при оптимистичных оценках каждый рейс сможет доставлять ограниченное количество колонистов. Вопросы грузоподъемности, времени в пути и автоматизации подготовки места до прибытия экипажа остаются нерешенными.

Таким образом, на сегодняшний день колонизация Марса — теоретически возможный, но крайне сложный проект. Реализация потребует:

отработанных технологий жизнеобеспечения,

радиационной и психологической защиты,

логистики и повторяемости миссий.

Научные и технологические достижения последних лет позволяют надеяться, что первые пилотируемые базы на Марсе могут появиться к концу XXI века. Однако до устойчивой колонии с сотнями и тысячами человек пока очень далеко.

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