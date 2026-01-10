Самые шокирующие животные, которых запускали в космос

История космонавтики началась не с людей. До Юрия Гагарина в космос летали десятки существ, о которых особо не рассказывают в учебниках. Некоторые миссии были гуманными и научно выверенными, другие — жестокими и рискованными. «Рамблер» собрал самые сенсационные случаи, когда в космос отправляли тех, кого вряд ли осмелилось бы запустить сегодня.

Самым известным случаем является полет Белки и Стрелки. Этих двух собак в космос отправил СССР в 1960 году на «Спутнике-5». Это был первый успешный орбитальный полет животных с благополучным возвращением. Они пережили перегрузки, невесомость и посадку, доказав, что человек тоже сможет перенести космический полет. Но это далеко не самая сенсационная история.

Собака Лайка

До Белки и Стрелки была Лайка — первая собака, вышедшая на орбиту в 1957 году. Ее отправили в невозвратный полет. Официально долго утверждали, что Лайка жила на орбите несколько дней, но позже стало известно — она погибла от перегрева через несколько часов после старта. Это один из самых драматичных и спорных запусков в истории космонавтики.

Плодовые мушки

До собак, обезьян и людей первыми в космос поднялись дрозофилы. В 1947 году на ракете V-2 США отправили контейнер с мушками, чтобы изучить влияние радиации. Именно мушки — а не млекопитающие — стали первыми существами, которые вышли за границы атмосферы и вернулись живыми.

Обезьяны

США активно использовали приматов. Первые макаки — Альберт I и Альберт II — погибли на ранних суборбитальных полетах в 1948–1949 годах. Но настоящий шок вызвал шимпанзе Хэм, запущенный в 1961 году. Он нажимал рычаги, выполнял команды и доказав, что человек сможет управлять кораблем в невесомости. По сути, Хэм стал «негласным первым космонавтом».

Черепахи

Одними из самых необычных участников космических экспериментов стали черепахи. В 1968 году СССР запустил автоматическую станцию «Зонд-5» с двумя степными черепахами на борту, чтобы посмотреть, как живые организмы переносят перегрузки. Это был первый в истории полет живых существ по траектории вокруг Луны и возвращение на Землю. После приземления оказалось, что животные перенесли полет лучше, чем ожидалось — они только потеряли десять процентов веса.

Кошка Фелисетт

В 1963 году Франция провела эксперимент, на который вряд ли бы решились сегодня. На борту ракеты в космос отправили кошку по имени Фелисетт. Ее мозговую активность измеряли прямо в полете — электроды были имплантированы заранее. Фелисетт благополучно вернулась на Землю, но позже ее усыпили ради изучения мозга. Этот эксперимент считается одним из самых жестоких в истории животной космонавтики.

Паук Аника

В 1973 году на станции Skylab провели необычный эксперимент: американские ученые отправили двух пауков, чтобы посмотреть, смогут ли они сплести паутину в условиях, где нет гравитации. Одна из них — паучиха Аника — адаптировалась быстро. Результат эксперимента шокировал ученых: она создала полноценную паутину прямо в невесомости — идеальной формы, но с небольшими отклонениями по натяжению.

Рыбы

Их отправляли на орбиту на станциях «Салют» и «Мир» в 1970–1980-х годах. В невесомости рыбы теряли ориентиры буквально в первые минуты полета. Без ощущения «дна» и «поверхности» они начинали плавать хаотично, делали резкие повороты и двигались по кругу — так организм пытался найти привычное направление. Через некоторое время часть рыб адаптировалась и вырабатывала новый стиль движения, который на Земле невозможен. Эти наблюдения помогли ученым понять, как работает вестибулярный аппарат, когда гравитации нет вообще.

Головастики и икра

Их отправляли, чтобы изучить, как развивается эмбрион, если у него нет силы притяжения, которая на Земле влияет на каждый этап роста. Так, зародыши, находившиеся в невесомости, развивались иначе: у них менялась форма тела, положение органов и даже направление роста нервных волокон. Часть головастиков, вылупившихся в космосе, двигалась не так, как их земные «собратья» — они часто делали хаотичные рывки и иначе реагировали на свет.

Крысы и мыши

Крысы и мыши — рекордсмены по числу полетов. Благодаря им удалось узнать о процессе разрушения костей, работы мозга без гравитации, реакции на радиацию и размножении в космосе. Самый громкий запуск состоялся в 2013 году: российский «Бион-М1», на котором погибла почти половина животных из-за технических проблем.

Лягушки

В 1970-х США отправили в космос лягушек в рамках программы по изучению вестибулярного аппарата. В невесомости у них наблюдались серьезные нарушения ориентации, что в итоге дало ученым возможность изучить механизмы головокружения у человека.

Так, за героическими фотографиями первых космонавтов стоит огромный пласт экспериментов, участниками которых были животные. Некоторые из этих запусков сегодня выглядят жестоко, другие — рискованно. Но именно они позволили понять, как живой организм реагирует на космическую среду, и подготовили путь к человеку в космосе. Также эти эксперименты легли в основу современных исследований по длительным космическим миссиям: от выращивания клеток и тканей до перспектив выращивания еды на орбите.

