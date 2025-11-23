Как спасти упавший в воду смартфон
Если смартфон упал в воду, главное — не паниковать и не делать резких движений. От первых пяти–десяти минут зависит, будет ли он жить дальше или превратится в кирпич. «Рамблер» опубликовал инструкцию, которая поможет вам спасти гаджет.
Первые секунды
- Немедленно достаньте телефон. Чем меньше времени устройство пробудет в воде, тем больше шансов, что электроника уцелеет.
- Сразу выключите питание. Не проверяйте, работает ли смартфон, — это может привести к короткому замыканию. Удержите кнопку и выключите устройство.
- Снимите все лишнее. Удалите чехол, отключите кабели, наушники и повербанк. Извлеките SIM-карту и карту памяти — для этого используйте скрепку или иглу.
- Не подключайте зарядку. Даже если очень нужно, не вставляйте кабель питания — это может окончательно вывести устройство из строя.
Ошибки, которых нужно избегать
- Не включайте смартфон каждые пять минут «проверить, заработал ли».
- Не сушите феном и не кладите на батарею — горячий воздух разгоняет влагу внутрь.
- Не ставьте телефон в духовку, микроволновку или под лампу.
- Не трясите устройство и не стучите по нему.
- Не пытайтесь вскрыть корпус, если у вам нет опыта — особенно у моделей с проклейкой и влагозащитой.
Что делать, если смартфон упал в воду: инструкция
Этап первый: удаление воды
- Аккуратно промокните корпус и экран мягкой тканью или бумажным полотенцем. Не трите — просто впитывайте влагу. Особое внимание уделите разъемам: зарядке, наушникам, динамикам и микрофону.
- Если возможно, поворачивайте телефон разными сторонами вниз, чтобы вода самотеком выходила из отверстий.
- Если устройство со съемной крышкой — снимите ее, извлеките аккумулятор и оставьте детали просыхать отдельно.
Этап второй: сушка
Простой способ: положите смартфон на сухое полотенце экраном вверх, оставьте в теплом, сухом и проветриваемом месте. Избегайте ванной и кухни, где влажность повышена.
Для ускорения процесса:
- поместите рядом осушитель воздуха или включите кондиционер на режим осушения;
- положите телефон в контейнер с пакетиками силикагеля (те самые из обувных коробок). Они действительно вытягивают влагу.
Миф о рисе: рис слабо впитывает влагу и оставляет пыль, которая может забиться в разъемы. Использовать можно, если нет ничего другого, но рассчитывать на чудо не стоит.
Как найти и удалить вирус на телефоне: инструкция
Этап третий: включение
Главная ошибка — спешка. Если смартфон просто намок под дождем — сушите минимум 24 часа. Если полностью упал в воду — лучше выдержать 48–72 часа.
Перед включением убедитесь, что корпус и разъемы полностью сухие. Нажмите кнопку питания один раз и подождите.
Если устройство не реагирует, не пытайтесь включать снова и не подключайте зарядку. Лучше сразу обратиться в сервис.
Особые случаи
Соленая вода или грязь
Соль разрушает контакты быстрее воды. После морской или грязной лужи смартфон нужно как можно скорее отнести в сервис, где его промоют и очистят специальные растворы.
Бассейн и химия
Хлор и другие реагенты действуют так же агрессивно, как соль. Важно не пытаться сушить самостоятельно — только профессиональная чистка.
А если у смартфон с влагозащитой?
Современные модели часто имеют стандарты IP67 или IP68, которые означают: устройство выдерживает кратковременное погружение в пресную воду до 30 минут на глубину около метра. Но это не универсальная страховка:
- тест проводится в лабораторных условиях, а не в море или бассейне;
- со временем уплотнители теряют герметичность;
- производители обычно не признают залитие водой гарантийным случаем.
Когда нужно идти в сервис?
В хорошем сервисе специалисты проведут ультразвуковую чистку, промоют плату и оценят, можно ли восстановить данные. Не откладывайте визит, если:
- телефон не включается после сушки;
- не работает зарядка, динамики, микрофон или сеть;
- экран мигает, появляются полосы, устройство перегревается;
- смартфон упал в соленую или грязную воду.
Если телефон включается, первым делом сделайте резервную копию — в облако или на компьютер. Если не включается, но определяется ПК — мастер может извлечь данные напрямую. В безнадежных случаях возможно считывание памяти, но процедура дорогая и применяется только при высокой ценности информации. Помните: чем меньше паники и необдуманных действий, тем больше шансов, что ваш телефон снова заработает — а все важные фото и переписки останутся на месте.
Ранее мы писали, как гаджеты влияют на восприятие времени, внимание и память у молодых людей.