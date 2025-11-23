Как спасти упавший в воду смартфон

Если смартфон упал в воду, главное — не паниковать и не делать резких движений. От первых пяти–десяти минут зависит, будет ли он жить дальше или превратится в кирпич. «‎Рамблер» опубликовал инструкцию, которая поможет вам спасти гаджет.

© legion-media

Первые секунды

Немедленно достаньте телефон. Чем меньше времени устройство пробудет в воде, тем больше шансов, что электроника уцелеет. Сразу выключите питание. Не проверяйте, работает ли смартфон, — это может привести к короткому замыканию. Удержите кнопку и выключите устройство. Снимите все лишнее. Удалите чехол, отключите кабели, наушники и повербанк. Извлеките SIM-карту и карту памяти — для этого используйте скрепку или иглу. Не подключайте зарядку. Даже если очень нужно, не вставляйте кабель питания — это может окончательно вывести устройство из строя.

Ошибки, которых нужно избегать

Не включайте смартфон каждые пять минут «проверить, заработал ли».

Не сушите феном и не кладите на батарею — горячий воздух разгоняет влагу внутрь.

Не ставьте телефон в духовку, микроволновку или под лампу.

Не трясите устройство и не стучите по нему.

Не пытайтесь вскрыть корпус, если у вам нет опыта — особенно у моделей с проклейкой и влагозащитой.

Что делать, если смартфон упал в воду: инструкция

Этап первый: удаление воды

Аккуратно промокните корпус и экран мягкой тканью или бумажным полотенцем. Не трите — просто впитывайте влагу. Особое внимание уделите разъемам: зарядке, наушникам, динамикам и микрофону. Если возможно, поворачивайте телефон разными сторонами вниз, чтобы вода самотеком выходила из отверстий. Если устройство со съемной крышкой — снимите ее, извлеките аккумулятор и оставьте детали просыхать отдельно.

Этап второй: сушка

Простой способ: положите смартфон на сухое полотенце экраном вверх, оставьте в теплом, сухом и проветриваемом месте. Избегайте ванной и кухни, где влажность повышена.

Для ускорения процесса:

поместите рядом осушитель воздуха или включите кондиционер на режим осушения;

положите телефон в контейнер с пакетиками силикагеля (те самые из обувных коробок). Они действительно вытягивают влагу.

Миф о рисе: рис слабо впитывает влагу и оставляет пыль, которая может забиться в разъемы. Использовать можно, если нет ничего другого, но рассчитывать на чудо не стоит.

Как найти и удалить вирус на телефоне: инструкция

Этап третий: включение

Главная ошибка — спешка. Если смартфон просто намок под дождем — сушите минимум 24 часа. Если полностью упал в воду — лучше выдержать 48–72 часа.

Перед включением убедитесь, что корпус и разъемы полностью сухие. Нажмите кнопку питания один раз и подождите.

Если устройство не реагирует, не пытайтесь включать снова и не подключайте зарядку. Лучше сразу обратиться в сервис.

Особые случаи

Соленая вода или грязь

Соль разрушает контакты быстрее воды. После морской или грязной лужи смартфон нужно как можно скорее отнести в сервис, где его промоют и очистят специальные растворы.

Бассейн и химия

Хлор и другие реагенты действуют так же агрессивно, как соль. Важно не пытаться сушить самостоятельно — только профессиональная чистка.

А если у смартфон с влагозащитой?

Современные модели часто имеют стандарты IP67 или IP68, которые означают: устройство выдерживает кратковременное погружение в пресную воду до 30 минут на глубину около метра. Но это не универсальная страховка:

тест проводится в лабораторных условиях, а не в море или бассейне;

со временем уплотнители теряют герметичность;

производители обычно не признают залитие водой гарантийным случаем.

Когда нужно идти в сервис?

В хорошем сервисе специалисты проведут ультразвуковую чистку, промоют плату и оценят, можно ли восстановить данные. Не откладывайте визит, если:

телефон не включается после сушки;

не работает зарядка, динамики, микрофон или сеть;

экран мигает, появляются полосы, устройство перегревается;

смартфон упал в соленую или грязную воду.

Если телефон включается, первым делом сделайте резервную копию — в облако или на компьютер. Если не включается, но определяется ПК — мастер может извлечь данные напрямую. В безнадежных случаях возможно считывание памяти, но процедура дорогая и применяется только при высокой ценности информации. Помните: чем меньше паники и необдуманных действий, тем больше шансов, что ваш телефон снова заработает — а все важные фото и переписки останутся на месте.

Ранее мы писали, как гаджеты влияют на восприятие времени, внимание и память у молодых людей.