Эксперт оценил идею ввести в России специальные SIM-карты для детей

Семён Капранов
Владимир Зыков эксперт

IT-эксперт, директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу о введении в России специальных SIM-карт для детей до 14 лет.

С соответствующей инициативой ранее выступили в Минцифры. Отмечалось, что детские SIM-карты будут предоставляться по запросу родителей и включать ограниченный набор доступных сервисов, соответствующих возрасту ребенка и требованиям законодательства. Нововведение направлено на усиление цифровой безопасности несовершеннолетних и контроль за тем, какие ресурсы доступны детям в интернете. По словам главы ведомства Максута Шадаева, операторов могут обязать выпускать такие SIM-карты. Он не исключил, что соответствующее требование может быть зафиксировано на законодательном уровне.

У некоторых операторов в рамках их семейных тарифов уже были подобные SIM-карты. И это хорошо, что теперь они могут появиться повсеместно. Ведь в сети большое количество опасных ресурсов, на которые дети могут попасть даже случайно. Это и различные группы в соцсетях и мессенджерах, и странные контакты в телефоне, и так далее. При этом в случае реализации инициативы детям до 14 лет будут доступны только разрешенные сайты. То есть работа будет выстроена по «белому списку». Скорее всего, соцсети здесь будут заблокированы. Вместе с тем, полагаю, у родителей будет возможность управлять различными аспектами работы их ребенка в сети через личный аккаунт. Там можно будет выбрать, к каким ресурсам ребенок получит доступ, а к каким нет. У операторов связи есть наработанный опыт по «белым спискам» разрешенного контента, но, полагаю, тут многое все же будет отдаваться на откуп родителям.

Владимир Зыков
В настоящее время уже существуют программы и приложения, которые предоставляют родителям несовершеннолетних инструменты для контроля и ограничения доступа к нежелательному контенту, напомнил эксперт.

«Но дети у нас умные, и зачастую они просто удаляют подобные приложения со своего телефона, а в случае с детскими SIM-картами вся защита находится на стороне оператора, и здесь обойти ограничения не получится», - подчеркнул специалист.

Вместе с тем эксперт допустил, что несовершеннолетние будут предпринимать попытки обойти все ограничения детских SIM-карт благодаря VPN.

«Но, возможно, операторы связи уже понимают, как сделать так, чтобы VPN в этом случае не помогал», - отметил Зыков.

Введение детских SIM-карт оградит многих несовершеннолетних от участия мошеннических схемах, считает эксперт.

«Тут важно, от каких звонков детей будут защищать новые SIM-карты, ведь сегодня многие мошеннические схемы нацелены именно на них. Детям очень важна защита своих родителей, поэтому многих из них злоумышленники запугивают угрозами в адрес их близких. А большинство наших детей очень храбрые – они ради родителей готовы пойти практически на все, и мошенники этим пользуются. Так что хочется верить, что детские SIM-карты оградят ребят от мошеннических звонков, а также от людей, которые набирают наркокурьеров, закладчиков, дропперов и так далее. Тут родители смогут создавать списки доверенных номеров, с которых можно будет звонить их детям. Кроме того, база мошеннических номеров есть и у операторов связи», - сказал он.

