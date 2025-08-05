Россиянам дали советы, что нужно сделать сразу же в случае кражи смартфона

Опрошенные RT специалисты рассказали, что нужно делать в случае кражи мобильного телефона.

«Если стало понятно, что телефон именно украден, а не потерян, необходимо заблокировать сим-карту путём обращения в чат поддержки оператора или в офис/салон связи», — заявил Тимофей Воронин, заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ имени М.В. Ломоносова.

Также он посоветовал удалённо стереть данные с телефона.

Кроме того, по словам эксперта, в банковских приложениях нужно отключить бесконтактную оплату, если она была подключена.

«Далее важно изменить пароли от банковских приложений и соцсетей. После того как данные действия произведены, следует обратиться в полицию и написать заявление о краже. Важно регулярно делать резервные копии вашего смартфона, чтобы в случае потери или кражи данные не были потеряны безвозвратно», — добавил собеседник RT.

В свою очередь, заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслан Пермяков также порекомендовал заблокировать сим-карту, а ещё попробовать найти и заблокировать телефон удалённо.

Помимо этого, важно срочно сменить пароли к ключевым учётным записям, отметил он.

К ним, по его словам, относятся Google /Apple ID, почта, к которой привязаны «Госуслуги», интернет-банк, соцсети, мессенджеры и облачные хранилища.

Кроме того, стоит обратиться в полицию для фиксации кражи и возможности последующего возврата.

«Напишите заявление о краже, обязательно укажите, что нанесён значительный ущерб. Укажите IMEI телефона — он нужен для розыска. IMEI можно найти в коробке от телефона, в документах, в аккаунтах Apple/Google, у оператора (при наличии телефона в сети)», — разъяснил Пермяков.

Ещё он посоветовал заблокировать банковские карты или банковские стикеры.

«Проверьте, не получен ли доступ к вашим данным. Проверьте входы в Google/Apple/почту — не появились ли подозрительные устройства. Выйдите из всех сеансов и включите двухфакторную аутентификацию (если ещё не включена)», — добавил специалист.

При необходимости стоит отключить электронную подпись, добавил эксперт.

Помимо этого, стоит войти в «Госуслуги», проверить активные устройства и выйти из всех, подчеркнул Пермяков.

«Предупредите близких: сообщите от краже, попросите игнорировать звонки с вашего номера», — добавил он.

По его словам, лучше заранее включить функцию «Найти устройство», записать IMEI и пароли в надёжное место.

«Используйте блокировку экрана и биометрию. Не храните пароли и коды в открытом виде, лучше в специальных программах — хранителях паролей», — заключил собеседник RT.

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