Что будет с мозгом, если мы перестанем зевать

Мы зеваем, когда устали, когда скучно, когда только проснулись или застряли в душной переговорке. И почти всегда это происходит непроизвольно. О том, что происходит с нами в момент зевоты, «‎Рамблер» рассказала врач-терапевт, диетолог, гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко.

© CentralITAlliance/iStock.com

Не скука, а терморегуляция

Зевота — это не просто социальный жест и не свидетельство лени. Это прежде всего рефлекторная, а значит важная, физиологическая реакция организма Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Одно из ведущих объяснений, которое сегодня поддерживается нейрофизиологами, — зевота способствует охлаждению мозга. Во время интенсивной умственной или эмоциональной нагрузки температура мозга может повышаться. Даже незначительное ее увеличение снижает эффективность нейронной активности и мешает сосредоточению.

Температура мозга всегда чуть ниже температуры тела — на доли градуса. Для нормальной когнитивной функции это критически важно. Зевота помогает восстановить эту разницу Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Как это происходит? Во время зевоты человек глубоко вдыхает, мышцы лица, шеи и гортани растягиваются, стимулируется циркуляция крови и поступление охлажденного воздуха в полости черепа. Воздух, проходя через носоглотку и пазухи, соприкасается с обширной сетью капилляров. Именно здесь начинается процесс охлаждения крови, текущей к мозгу.

Почему мы зеваем чаще в душных помещениях?

Если вы когда-нибудь засыпали в душной аудитории, наверняка замечали, как часто в такие моменты хочется зевнуть. Это не совпадение.

Частота зевания прямо связана с внешней температурой и качеством воздуха. Когда жарко или душно, организму труднее поддерживать оптимальную температуру мозга. Поэтому зевание становится частым и необходимым способом его «продувания».

В прохладном или хорошо проветриваемом помещении зевота возникает значительно реже. Аналогичная картина наблюдается и на свежем воздухе — особенно зимой, когда температура окружающей среды ниже температуры тела.

Почему мы так часто зеваем после пробуждения, даже если не хотим спать?

Во время сна мозг долго находится в относительной гипоксии. Мозговое кровообращение замедляется, обмен веществ снижается. Просыпаясь, организм включает зевоту как способ быстрого «провентилирования» Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

С этим же связана и зевота при скуке. При монотонной деятельности, например, во время длительной лекции или просмотра неинтересного фильма, активность коры головного мозга падает, кровоток уменьшается. А зевота становится способом кратковременной стимуляции нейронов и приведения мозга в «боевую» готовность.

Зевота как социальное поведение

Интересный психологический феномен — заразность зевоты. Увидев зевающего человека, мы почти автоматически зеваем в ответ. Даже видео зевоты может спровоцировать настоящую цепную реакцию. Это связано с работой зеркальных нейронов. Когда мы видим, как кто-то зевает, мозг «отзеркаливает» это поведение, чтобы поддерживать контакт и синхронизацию в группе.

Зевота — древний механизм. Изначально, возможно, он имел не только физиологическое, но и коммуникативное значение: например, сигнал готовности ко сну или смены активности у стаи Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Сегодня это кажется забавным, но для наших древних предков синхронизация через такие простые действия могла играть важную роль в выживании.

Наука еще ищет ответы

Исследования терморегуляционной функции зевоты все еще продолжаются. Однако экспериментальные данные подтверждают, что в моменты зевания температура мозга действительно может снижаться на 0,1–0,4 градуса. А у лабораторных животных при искусственном повышении температуры головного мозга зевота возникает чаще — вне зависимости от других факторов.

Полного понимания механизма у нас пока нет. Но можно с уверенностью сказать, что зевание — это не просто «признак скуки». Это важный способ сохранить мозг в работоспособном состоянии Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Можно ли использовать зевоту осознанно?

Хотя зевота — это в первую очередь непроизвольный акт, ей можно и нужно помогать. Особенно в ситуациях, когда вы чувствуете перегрузку, усталость или тяжесть в голове.

Что можно сделать:

сделать серию глубоких вдохов через нос и выдохов через рот — имитация зевоты помогает;

выйти на свежий воздух — особенно если вы находитесь в душном помещении;

охладить лоб или затылок — компресс или умывание прохладной водой;

и, наконец, разрешить себе зевать. Особенно, если этого требует тело.

Мы часто подавляем зевоту из вежливости или в рабочем контексте. Но это бессмысленно. Зевание — это сигнал тела. Если оно хочет зевнуть, дайте ему это сделать Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Подводя итог: зевота — это встроенный термостат для нашего мозга. Она помогает нам не «перегреться» в прямом смысле слова, оставаясь сконцентрированными, бодрыми и в рабочем состоянии. В следующий раз, когда вас накроет зевок, не пытайтесь его сдерживать. Возможно, это просто ваш мозг говорит: «Мне нужно немного прохлады».

