Почему некоторые люди не пахнут потом

Представьте человека, который может заниматься спортом, нервничать на собеседовании или ехать в душном автобусе — и при этом совсем не пахнуть потом. Это реальность для миллионов людей, особенно в странах Восточной Азии. Почему эволюция «решила» избавиться от аромата тела у одних народов и оставила его другим? Ответ на этот вопрос читайте в материале «‎Рамблера».

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Телесный запах представляет собой важное проявление работы апокриновых потовых желез — специализированных структур, выделяющих липидно-белковую жидкость. Она, будучи расщепленной кожными бактериями, приобретает характерный запах.

Ключевым элементом, управляющим выделением этих веществ, является мембранный белок-транспортер, кодируемый геном ABCC11. Он обеспечивает транспорт молекул в апокриновых железах и участвует в образовании компонентов, служащих субстратами для бактериального метаболизма.

При нормальной активности белка апокриновые железы выделяют в просвет кожи предшественники пахучих веществ, включая аминокислоты и липиды, в том числе 3M2H и HMHA, которые в результате бактериального разложения приобретают стойкий запах. Нарушение работы ABCC11, вызванное определенной мутацией, приводит к практически полному отсутствию этих веществ, а значит — и запаха. Это биохимический феномен, отраженный на уровне ДНК.

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Мутация 538G>A: потерянная функция как эволюционное преимущество

Ключевым моментом нарушения работы гена ABCC11 является точечная мутация 538G>A, при которой в кодоне заменяется гуанин на аденин. Этот процесс вызывает аминокислотную подстановку в критическом участке белка, что приводит к его ускоренному разрушению в эндоплазматическом ретикулуме.

Люди с гомозиготной формой A/A полностью теряют функцию транспортера в апокриновых железах. Это означает, что клетки железы неспособны выделять пахучие метаболиты в пот, и, как следствие, запах тела не образуется. Этот феномен впервые был детально описан в работе, опубликованной в Nature Genetics в 2009 году, где установлена связь между генотипом и типом ушной серы, а также запахом подмышек.

Более позднее исследование (PubMed Central, 2013) подтвердило, что гомозиготы по A-аллелю не ощущают у себя запаха даже после физической активности. Поэтому у таких людей отпадает необходимость использования дезодорантов.

Генетическая карта «‎беззапаховости»

Наиболее впечатляющий аспект этой мутации — это ее географическая избирательность. В Восточной Азии, особенно в Японии, Южной Корее и северном Китае, до 95–100 процентов населения имеют генотип A/A, то есть практически полностью лишены запаха тела. Напротив, в европейских и африканских популяциях этот генотип встречается менее чем у 5 процентов людей, там преобладает G/G — вариант с полным функционированием транспортного белка.

Этот поразительный контраст привел ученых к выводу, что мутация 538G>A подвергалась позитивному отбору в Восточной Азии. Согласно работе, результаты которой приведены в PubMed Central в 2010 году, аллель A демонстрирует признаки селективного всплеска, что свидетельствует о его быстрой фиксации в популяциях за последние 40–50 тысяч лет. Данные популяционной генетики также показывают, что носители мутации происходят от единственного предкового варианта, возникшего, вероятно, в районе юго-восточного Китая.

Почему эволюция выбрала «‎чистоту»: гипотезы отбора

Несмотря на отсутствие полной ясности, биологи предложили несколько правдоподобных гипотез о том, почему «‎беззапаховый» аллель распространился в восточноазиатских популяциях. Первая гипотеза — климатическая: в холодных и умеренных климатических зонах активные апокриновые железы были менее функционально значимыми. Следовательно, редукция их активности могла быть нейтральной мутацией, которая позже закрепилась случайным образом или под действием других факторов.

Вторая — культурно-социальная: в культурах Восточной Азии традиционно высоко ценились чистота, самообладание и социальная сдержанность, включая ограничение запахов тела. Это могло привести к положительному сексуальному отбору — люди с меньшим запахом могли восприниматься как более привлекательные.

Третья гипотеза — сопряженный отбор: мутация влияет не только на запах, но и на тип ушной серы — сухой и белый вариант также получил широкое распространение в Азии. Это явление объясняется тем, что один и тот же полиморфизм контролирует оба признака.

Четвертая — противоинфекционная: результаты исследования, опубликованного в научном издательстве Hindawi, указывают, что данная мутация могла снижать риск определенных кожных инфекций в условиях повышенной влажности. Это автоматически делало ее более предпочтительной в климатических условиях тропиков. Однако

Биологические плюсы и минусы «‎беззапаховости»

Хотя отсутствие запаха может восприниматься как преимущество с точки зрения гигиены и комфорта, с эволюционной точки зрения ситуация неоднозначна. Во-первых, запахи играют важную роль в социальной и сексуальной коммуникации. Люди бессознательно реагируют на телесные запахи, связанные с иммунной системой (комплекс HLA), выбирая партнеров с максимально отличающимся набором генов — это увеличивает выживаемость потомства. Отсутствие запаха тела может лишать людей таких биологических сигналов.

Во-вторых, запахи участвуют в формировании памяти, распознавании «‎своих» и даже в родительском поведении. Кроме того, по данным недавнего обзора (Nature Medicine, 2023), редукция апокриновых желез может менять микробиом кожи, снижая ее разнообразие и потенциально ослабляя кожный иммунитет.

Перспективы в области косметологии

Знание генетических основ запаха пота открывает перспективы для развития косметических средств. Например, в Восточной Азии, где большинство населения имеют неактивную форму ABCC11, рынок дезодорантов существенно ниже — культурная и биологическая необходимость в них отсутствует. В то же время в странах с преобладанием пахучего генотипа производители могут ориентироваться на таргетные средства, блокирующие активность апокриновых желез.

История гена ABCC11 — это захватывающий пример того, как одна точечная мутация может изменить не только физиологию, но и культурные нормы целых народов. Она демонстрирует, насколько тесно связаны генетика, поведение, эволюция и социальное восприятие.

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