Как музыка влияет на принятие решений

Музыка сопровождает человека на протяжении тысячелетий. Но только сравнительно недавно нейронаука начала серьезно изучать, какое влияние мелодии оказывают на когнитивные процессы, в том числе — на принятие решений. Подробнее об этом читайте в новом материале «‎Рамблера».

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Музыка — эмоциональный катализатор

Одной из важнейших функций музыки является активация эмоциональных систем мозга. Эмоции, в свою очередь, критически важны для принятия решений. Исследование 2024 года, показало, что музыка активирует области мозга, связанные с обработкой вознаграждения и эмоций — такие как вентральная область покрышки и прилежащее ядро.

При этом выяснилось, что позитивная музыка (мажорные тональности, быстрые темпы) склоняет участников эксперимента к более рискованным и оптимистичным решениям, в то время как минорная музыка и медленные ритмы усиливают осторожность и склонность к минимизации рисков.

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Музыкальный фон и креативность

Музыка также способна влиять на дивергентное мышление. Работа ученых, опубликованная в журнале PLOS ONE, показала, что радостная музыка повышает когнитивные ресурсы, способствуя тем самым гибкому мышлению и, следовательно, приводит к созданию нетрадиционных или нетипичных идей.

Проще говоря, если во время принятия креативных решений звучит приятная музыкальная композиция, человек может полагаться больше на эмоции и «‎интуицию», чем на холодный расчет. Это важно учитывать, например, в маркетинге и дизайне пользовательских интерфейсов.

Музыка, концентрация и выборы

Исследование ученых из Стэнфордского университета показало, что музыка играет ключевую роль в управлении вниманием и когнитивными переходами. В ходе экспериментов с использованием функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) исследователи обнаружили, что музыкальные паузы активируют те области мозга, которые ответственны за планирование, внимание и прогнозирование событий. Именно моменты тишины между музыкальными фразами, а не сами звуки, стимулировали усиленное внимание испытуемых.

Это открытие указывает на то, что музыка способна не только вызывать эмоции, но и напрямую регулировать когнитивные процессы, связанные с обработкой новой информации и принятием решений. Таким образом, музыкальная структура, особенно чередование звуков и тишины, может эффективно использоваться для усиления концентрации и улучшения качества выбора.

Длительное влияние музыки

Наиболее интересные данные связаны с тем, как длительное воздействие музыки меняет структуру мозга и, соответственно, устойчивые паттерны принятия решений. В журнале Frontiers in Neuroscience были опубликованы результаты МРТ-сканирований музыкантов и немузыкальных участников.

Оказалось, что у людей с музыкальным образованием усилены связи между префронтальной корой и лимбической системой — именно те участки мозга, которые отвечают за баланс между рациональностью и эмоциями при выборе. Это означает, что регулярные занятия музыкой могут способствовать развитию более взвешенного и осознанного подхода к принятию решений в повседневной жизни.

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