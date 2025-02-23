Почему некоторые люди не умеют представлять образы в голове

Некоторые люди не могут мысленно представлять образы – это состояние называется афантазией. Она является нейропсихологической особенностью, а не заболеванием, и ее наличие не мешает человеку жить полноценной жизнью. Однако она может влиять на восприятие мира, память и даже эмоции. Подробнее – в материале «‎Рамблера».

© RichVintage/iStock.com

Что такое афантазия?

Афантазия – это состояние, при котором человек не может мысленно «увидеть» изображения, даже если он помнит, как выглядят предметы, люди или места. Например, если попросить такого человека представить лицо близкого друга, он может помнить его черты, но не видеть его мысленно, как на фотографии.

Афантазия может проявляться в разной степени:

при тотальной афантазии человек полностью лишен способности визуализировать,

афантазии человек полностью лишен способности визуализировать, при частичной – визуальные образы могут быть очень блеклыми и расплывчатыми.

Важно отметить, что афантазия затрагивает только визуальную сферу. Большинство людей с этим состоянием могут представлять звуки, запахи, тактильные ощущения или чувства.

Почему это происходит?

Ученые предполагают, что афантазия связана с особенностями работы нейронных сетей, отвечающих за визуализацию и память. Визуализация активирует сеть взаимодействий между:

зрительной корой (затылочная доля мозга), которая отвечает за обработку изображений,

(затылочная доля мозга), которая отвечает за обработку изображений, префронтальной корой , участвующей в планировании и воображении,

, участвующей в планировании и воображении, гиппокампом, который играет ключевую роль в памяти и создании ментальных картин.

У людей с афантазией может наблюдаться слабая связь между этими областями. Например, исследования с помощью функциональной МРТ показали, что мозг афантазиков менее активно «‎включает» зрительную кору при попытке представить образы.

Как проявляется афантазия?

Люди с афантазией часто не осознают своего состояния, пока не узнают, что другие могут «‎видеть» образы в уме. Вот как афантазия влияет на разные аспекты жизни:

Память . Люди с афантазией часто помнят события не в виде картинок, а как списки фактов или логические цепочки. Например, они могут помнить маршрут до работы, но не представлять мысленно дорогу;

. Люди с афантазией часто помнят события не в виде картинок, а как списки фактов или логические цепочки. Например, они могут помнить маршрут до работы, но не представлять мысленно дорогу; Сны . Многие афантазики видят сны как ощущения, эмоции или мысли, но без четких визуальных картин;

. Многие афантазики видят сны как ощущения, эмоции или мысли, но без четких визуальных картин; Креативность . Вопреки мифу, афантазия не мешает творчеству. Многие художники, писатели и музыканты имеют афантазию – они просто создают, опираясь на другие ощущения;

. Вопреки мифу, афантазия не мешает творчеству. Многие художники, писатели и музыканты имеют афантазию – они просто создают, опираясь на другие ощущения; Эмоции. У некоторых людей с афантазией эмоциональные воспоминания могут быть менее яркими, поскольку нет визуальной «‎перемотки» прошлых событий.

Можно ли услышать тишину

Как живут люди с афантазией?

Хотя визуализация помогает в учебе, запоминании и воображении, люди с афантазией адаптируются, используя другие когнитивные стратегии. Например:

Запоминают информацию через слова и логические связи, а не через образы; Ориентируются в пространстве по маршрутам и знакам, а не по мысленным картам; Развивают креативность через абстрактное мышление или работу с физическими материалами (например, художники могут не представлять картину заранее, а рисовать по наитию).

Можно ли «‎включить» визуализацию?

Некоторые люди с афантазией утверждают, что смогли развить слабую способность к визуализации с помощью медитации, гипноза или осознанных тренировок. Однако пока нет убедительных научных доказательств, что афантазию можно «‎вылечить» – скорее всего, это врожденная особенность нейронных сетей.

Таким образом, афантазия связана с ослабленной связью между зрительной корой и областями мозга, отвечающими за воображение. Это состояние не мешает полноценной жизни и креативности, а просто меняет способы восприятия и запоминания информации.

Ранее мы писали, можно ли похудеть, просто вдыхая определенные ароматы.