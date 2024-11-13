IT-эксперт оценил перспективы появления RuStore в смартфонах от Apple

IT-эксперт Павел Мясоедов в разговоре с Рамблером высказался о перспективах появления российского магазина приложений RuStore в смартфонах американской корпорации Apple.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин рассказал Telegram-каналу Shot о ведущихся непублично переговорах российских властей с Apple касательно возможности установки приложения RuStore на гаджеты, которые производятся компанией. По его словам, есть все шансы, что и отечественный магазин с приложениями в скором времени появится на устройствах бренда. Сейчас установить RuStore на устройства Apple технически не представляется возможным. Apple запрещает устанавливать приложения из независимых источников и ограничивает доступ приложений к отдельным функциям устройств и операционной системы.

Во-первых, надо отметить, что это чисто политический, а не технологический вопрос. Каждая из сторон здесь может пойти навстречу другой. Согласно первому варианту, мы можем увидеть сделанное нашими властями исключение для яблочной корпорации, иначе говоря, они разрешат легальный оборот телефонов от Apple на территории РФ без установленного на них российского магазина приложений. Согласно второму варианту, навстречу пойдет компания Apple – разрешит устанавливать на своих гаджетах сторонний софтовый магазин. Отмечу, что яблочная компания на протяжении нескольких лет шла навстречу российским регуляторам. Так, например, в момент активации девайса компании сейчас можно увидеть список приложений, рекомендованных Минцифрой. Однако связанные с софтовым магазином вопросы являются более сложными для Apple, так как они связаны с внутренней политикой компании. Apple является разработчиком собственной закрытой системы, которая не подразумевает никакие каналы для установки программ, кроме той, которая контролируется самой компанией. И в первую очередь это связано не с какими-то идеологическими соображениями, а с прагматичными – финансовыми. Apple берет комиссию за каждую транзакцию в рамках ее экосреды – App Store. Поэтому возможность устанавливать другой магазин приложений станет ударом по ее модели монетизации. Павел Мясоедов Директор и партнер компании «Интеллектуальный резерв», эксперт по кибербезопасности

Компания Apple, как и Google, уделяет большое внимание вопросам обеспечения информационной безопасности пользователей, отметил эксперт.

«И с этим связано множество накладных расходов, расходов на информбезопасность. К примеру, компания Google с помощью «мягкой силы» недавно начала ограничивать дистрибуцию программ вне ее собственного Google Store. Это связано с тем, что там начало появляться большое количество пиратского или непроверенного ПО, а также ПО с вирусными закладками. И когда пользователи это скачивают, то все претензии направляются к материнской компании-разработчику. Поэтому для того, чтобы обезопасить пользователей, в рамках магазинов приложений сейчас тоже осуществляются проверки. Полагаю, RuStore сможет их проводить, но у компании Apple на этот счет тоже могут возникнуть вопросы», - сказал Мясоедов.

По его словам, переговоры российских властей с Apple идут «в вялотекущем режиме» не первый год.

«Какой-то активизации этих переговоров, насколько мне известно, сейчас не наблюдается. Однако если такого рода активизация произойдет, то обсуждение всех актуальных вопросов будет очень сложным. При этом я прогнозирую, что яблочная продукция в любом случае никуда не пропадет с полок официальных магазинов в РФ – либо одна, либо другая сторона пойдет навстречу противоположной. Но сейчас появилась реальная вероятность того, что Apple может разрешить установку еще одного магазина программ. Это связано с тем, что такого же рода подвижки сейчас наблюдаются и в Евросоюзе, где Apple в ближайшее время может пойти на аналогичные меры под давлением местных регуляторов. Возможно, у этой цепочки событий будет продолжение, и для нашего рынка тоже снимут какие-то ограничения», - отметил специалист.

Вместе с тем Мясоедов отметил, что в дальнейшее развитие ситуации «может вмешаться геополитическая составляющая».

«На Apple могут надавить их собственные внутренние регуляторы. Однако ранее Apple уже приняла ряд популистских мер, показав, что она оказывает какое-то ограниченное давление на нашу страну, отчиталась об этом и успокоилась. В последнее время никаких новых ограничений с ее стороны не было, поэтому вероятность того, что здесь может вмешаться геополитическая составляющая, все-таки невысока», - заключил Мясоедов.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия продолжит давить на Apple, несмотря на уступки компании.