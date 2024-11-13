В Госдуме высказались о судьбе гаджетов Apple в РФ

Между российскими властями и Apple ведутся переговоры о возможности установки приложения RuStore на гаджеты, которые производятся компанией. Об этом рассказал Telegram-каналу Shot депутат Госдумы Антон Горелкин.

По его словам, переговоры ведутся «непублично».

«Компания Apple, одна из немногих, кстати, которая ведет себя не как «отморозок», а оплачивает все штрафы, которые ей выписывает наш регулятор. И они стараются следовать нашему законодательному контуру», - пояснил парламентарий.

По его словам, есть все шансы, что и отечественный магазин с приложениями в скором времени появится на устройствах бренда.

Сейчас установить RuStore на устройства Apple технически не представляется возможным. Apple запрещает устанавливать приложения из независимых источников и ограничивает доступ приложений к отдельным функциям устройств и операционной системы.