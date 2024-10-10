Полярное сияние можно увидеть на всей территории России

Полярное сияние можно наблюдать 10 октября по всей территории России, где небо не закрыто плотной облачностью. Об этом «РИА Новости» сообщил научный руководитель обсерватории «Ка-Дар» и астрофермы «Астроверты» Стас Короткий.

По его словам, причиной такой видимости является большой выброс, который произошел после вспышки на Солнце мощностью 1,8X. Она произошла утром 9 октября, но заряженные частицы, которые попадая в верхние слои атмосферы, заставляют ее светиться, от нее долетели до Земли только сейчас.

«Сейчас, вечером в четверг, полярные сияния видны на всей территории России, даже на самом юге — в Крыму и на Кавказе», — отметил Короткий.

Ранее ученые предупредили об усилении магнитной бури после сильной вспышки на Солнце.