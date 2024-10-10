Ученые предупредили об усилении магнитной бури

Выбросы плазмы после сильной вспышки на Солнце дошли до Земли, ожидается усиление магнитной бури. Об этом сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев, передает «РИА Новости».

Он напомнил, что речь идет о вспышках X класса, которые были зафиксированы на Солнце 9 октября. В результате них произошел выброс плазмы, которая уже достигла Земли.

«Согласно данным, поступающим с мировой сети магнитных обсерваторий, на данный момент происходит планетарная магнитная буря третьего уровня. В ближайшие час-два ожидается ее усиление», — рассказал Богачев.

Он отметил, что зона полярных сияний в настоящее время находится вблизи полярного круга и быстро расширяется в сторону средних широт. По последним расчетам, к 20-22 часам по московскому времени она опустится до широт Москвы и Санкт-Петербурга. Согласно прогнозам Богачева, Земля будет находится в облаке солнечной плазмы еще не менее двух суток.